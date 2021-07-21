Satıcılar kar zarar hesabı yapıyor! 21 Temmuz 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Gülbin Tosun'un sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
Twitter: http://www.twitter.com/FOXhaber
Instagram: https://www.instagram.com/FOXhaber/
Podcast: https://anchor.fm/fox-haber #FOXHABER @FOXHABER
Anasayfa Alaturka Online Kurbanlıklar elde kaldı! 21 Temmuz 2021 FOX Ana Haber