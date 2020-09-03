Kurbanlıklar ihtiyaç sahipleri için yola çıktı

Kavurma ve kıyma olarak konservelenen etler, 21 günlük dinlenme süresine alındı. Yaklaşık 130 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak olan konserveler, İBB depolarına ulaştı. Kurbanlıkların dağıtımı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çalışanlara başarı dilemesinin ardından başlatıldı.

DAHA NİCELERİ OLSUN

Dağıtımın başlaması öncesinde çalışanlarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “8 bin 223 insanımızın yaptığı katkıların, bu şekilde bir imece usulüyle dağıtıma kavuşması muazzam bir şey. Büyükşehir Belediyemizin de buna aracılık etmesi, verenle alanın birbirini görmemesi her açıdan müthiş. Daha niceleri olsun” dedi. Etlerin kesimleri ise noter nuzurunda resmi görevlendirilmiş bir din görevlisi ile veteriner eşliğinde yapıldı. Açılmayan ürünleri raf ömrü 18 ay.