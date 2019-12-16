Kürecik tartışması: CHP’den Erdoğan’a destek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce Giresun’da yaptığı açıklamada , “Filistinlilerin kanı akmasın, çocuklar ölmesin istiyorsanız yapacağınız ilk şey, Kürecik Üssü’nü devre dışı bırakmaktır. Biz de destek veririz” demişti.

AĞBABA: DİLİMİZDE TÜY BİTTİ

7 yıldır bu üssün kapatılmasını isteyen ve çok sayıda açıklama yapan CHP Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Sözcü’ye ”Bu üsse milletvekilleri bile giremiyor. 6 kilometreden fazla yanaşılamıyor. Kürecik’i kapatıp ABD askerlerini gönderin. Dilimizde tüy bitti. Anadolu’nun ortasında ABD üssü kuruldu. Türkiye’ye halktan ve Meclis’ten habersiz, ateşten gömlek giydirildi” dedi ve şunları söyledi:

*Kürecik NATO projesi değildir ve kumandası ABD’nin elindedir. Sonunda itiraf geldi. Kürecik Füze Kalkanı tesisi NATO kılıfına bürünmüş bir ABD üssüdür. Türkiye’yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır.

*Üssün tek amacı İran ve çevresinde bulunan ülkelerin İsrail’e karşı herhangi bir hava tehdidinde savunma görevi görmesi. Menfaatler ters düştüğünde Kürecik’in Türkiye’ye karşı kullanılması da kaçınılmaz. Ama ABD yaptırım uygulasa bile iktidarın gücü üssü kapatmaya yetmez. Kürecik’te bölgeyle ilgili tüm veriler toplanıp, ABD ve İsrail’e aktarılmaya devam edecek.

2012’DE KURULDU

Malatya’nın Akçadağ yakınlarındaki Kürecik beldesinde bulunan üs, 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kuruldu. ABD’nin oluşturduğu üssün kontrolü, NATO Komutanlığına devredildi. Üste bulunan erken uyarı radarı ABD Ordusu’na ait ve ABD Avrupa Ordusu tarafından işletiliyor.