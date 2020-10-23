Küresel çelik endüstrisi dernekleri, kapasite fazlalığındaki artıştan endişeli

ANKARA (AA) – Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki çelik endüstrisi dernekleri, çelik talebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ciddi ölçüde azaldığını belirterek, bu dönemde kapasite fazlalığındaki artışla ilgili endişelerini dile getirdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, Küresel Çelik Kapasite Fazlalığı Forumu (GFSEC), Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yoluyla düzenlendi.

Forumda, çelik endüstrisi dernekleri büyüyen çelik krizine yönelik çabaların artırılmasını istedi.

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki çelik endüstrisi dernekleri, çelik talebinin Kovid-19 salgını dolayısıyla ciddi ölçüde azaldığına dikkati çekerek, bu dönemde kapasite fazlalığındaki artışla ilgili endişelerini dile getirdi.

Dernekler hükümetlerden kapasite fazlalığına neden olan desteklere yönelik daha sıkı kurallar geliştirilmesi talebinde bulunurken, piyasada adil ticaretin sağlanmasını istedi.