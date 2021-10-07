Küresel gıda fiyatlarında artış sürüyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün her ay açıkladığı verilere göre küresel gıda fiyatlarındaki artış eylülde de devam etti. Gıda fiyatları dünyada bir önceki aya göre yüzde 1,2 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 arttı. Buğday ve palm yağı, en çok artan ürünler arasında yer aldı.

Sozcu.com.tr

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Eylül ayı Gıda Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre dünyada gıda fiyatları Eylül ayında sıkılaşan arz koşulları ve buğday, palm yağı gibi temel ürünlere yönelik güçlü talebin etkisiyle yükseldi.

Yaygın bir şekilde ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimini takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 1,2 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 arttı. Endeks Ağustos ayında da artış göstermişti.

TAHIL, YAĞ, ŞEKER VE ET FİYATLARI ARTIYOR

FAO Tahıl Fiyat Endeksi ise dünya buğday fiyatlarının önceki aya göre yüzde 4 ve bir önceki yıla göre yüzde 41 artmasının etkisiyle Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, güçlü küresel ithalat talebi nedeniyle uluslararası palm yağı fiyatlarının son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte aylık yüzde 1,7 yıllık yüzde 60 arttı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise önceki aya göre yüzde 1,5 arttı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya’daki olumsuz hava koşulları ve yüksek etanol fiyatları nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve bir önceki yıla göre yüzde 53,5 yükseldi.

FAO Et Fiyat Endeksi ise eylülde değişmezken yıllık bazda yüzde 26,3 arttı.

BUĞDAYA DİKKAT ÇEKTİ

AO Kıdemli Ekonomisti Abdolreza Abbassian, “Hızla yükselen fiyatıyla buğday önümüzdeki haftalarda odak noktası olacak” dedi. Buğday, pek çok temel besin ürününün hammaddesi olduğu için tüketici fiyatlarına doğrudan etkisi olan bir ürün.