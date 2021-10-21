Küresel ısınma güvenliği tehdit ediyor

Beyaz Saray, istihbarat teşkilatları ve Pentagon’un da aralarında bulunduğu üst düzey kurumlar, iklim değişikliğinin küresel güvenliği tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunan yeni bir rapor yayınladı.

ABD ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, aşırı sıcaklıkların ve olağanüstü hava koşullarının etkilerini azaltmak için mücadele ederken, Beyaz Saray, ABD istihbarat topluluğu ve Pentagon tarafından Perşembe günü yayınlanan kapsamlı değerlendirmeler, iklim değişikliğinin küresel güvenliği tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

Raporda, iklim değişikliğinin, ABD’nin stratejik çıkarlarını yeniden şekillendirebileceği, Çin gibi rakiplere yeni fırsatlar sunabileceği ve Kuzey Kore ve Pakistan gibi nükleer silahlanan ülkelerde istikrarsızlığı artırabileceğine dair endişeler yarattığı öne sürüldü.

Belgede, “Fiziksel etkileri ve jeopolitik gerilimleri görmeye başladıkça, iklim değişikliğinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına yönelik riskleri giderek artırmasından endişeleniyoruz” ifadeleri yer aldı. Raporda ayrıca, küresel sera gazı emisyonlarını azaltmak için dünya çapında çabanın arttığı bilgisi paylaşılırken, yine de Paris İklim Anlaşması’nın ortaya koyduğu hedefleri karşılamak için “mevcut politikalar ve taahhütlerin yetersiz olduğu” ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd D. Austin, Pentagon raporunun önsözünde, “İklim değişikliği Pentagon’un yaptığı her şeyi etkiliyor ve bu ABD ulusal güvenliği için tehdit olmaya devam edecek” dedi.

İklim değişikliğinin dünya çapında insan hareketini nasıl yönlendirdiğini inceleyen Beyaz Saray’ın göç hakkındaki raporu, kuraklık ve diğer aşırı hava koşullarının çatışmalara ve zorla göçe yol açabileceğini ve Çin ve Rusya gibi ülkelerin bundan yararlanmaya hazır olduğunu öne sürüyor. Beyaz Saray raporunda, iklim değişikliğine bağlı göçün arttığına da vurgu yapılıyor.

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