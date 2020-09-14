Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

İSTANBUL (AA) – Küresel piyasalarda geçen hafta artan volatilite sonrası bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

Küresel piyasalarda geçen haftanın öne çıkan gündemi, özellikle ABD'de teknoloji hisselerinde artan oynaklık, petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovide-19) aşısına ilişkin haber akışı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, Fed'in açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası önemi artan enflasyon verisinin ağustosta beklentilerin üzerinde artmasının ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Teknoloji hisselerindeki satışların, gelen tepki alımlarına karşın hafta boyunca devam etmesiyle Nasdaq endeksinde, haftalık bazda yüzde 4,1 ile marttan bu yana en yüksek değer kaybı görüldü. Haftalık verilere göre, S&P 500 endeksi geçen hafta yüzde 2,5, Dow Jones endeksi ise yüzde 1,7 düşüş kaydetti.

Avrupa pay piyasalarında da cuma günü karışık bir seyir izlendi. Geçen hafta gerçekleştirilen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında, değerlenen avro karşısında herhangi bir aksiyon işareti verilmemesi sonrası avro/dolar paritesi yükseliş eğiliminde hareket ederken, pay piyasaları da haftalık bazda değer kazandı. Cuma günü pay piyasalarında dar bant içinde dalgalı bir seyir izlense de bir önceki hafta kapanışına göre İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,8 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artış kaydetti.

Asya borsaları ise yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki toparlanma pay piyasalarında risk iştahını artırırken, yıl sonu gelmeden Kovid-19 aşısının dağıtımına başlanabileceği yönündeki haberler de piyasaları destekledi. ABD ile Çin arasındaki gerilim ise piyasaların önündeki en önemli risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor.

Bugün Çin ile AB liderleri arasında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek zirve öncesinde, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin temmuzda yüzde 8,7 artarak beklentileri aşması sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artış kaydetti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,33 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.102,70 puandan tamamladı. 7,4763'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4780 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü Fed, perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantılarından çıkacak kararların takip edileceğini bildirdi. Fed'in yeni para politikası stratejisi sonrası Açık Piyasa Komitesi'nin karar metninde değişiklikler olabileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretim verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,9 artmasını bekliyor. Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 17,3 yükseliş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise haziranda yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 17,6 artmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretim endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretim endeksi