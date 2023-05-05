Kürşad Zorlu: 15 Mayıs sabahı Türk kadını başı daha dik ve umutla yürüyecek

İYİ Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, bugün yaptığı açıklamada, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, şunları söyledi:

*Bizim iktidarımız özellikle kadınlar açısından çok farklı olacak, çünkü hükümetin en yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir kadın olacak. Hemen akabinde de Sayın Genel Başkanımız, Başbakanlığa talip olacak. Yeni süreci böyle böyle inşa edeceğiz.

“TÜRK KADINI BAŞI DİK VE GELECEĞE UMUTLA YÜRÜYECEK”

*Ülkeyi elbette ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz ama devletin başına da bir kadın geçecek. 15 Mayıs sabahı Türk kadını, başı çok daha dik ve geleceğe umutla yürüyecek.

Zorlu, “Demokrasiyi düzeltme anlamında koalisyonların avantajı var ancak ittifaktaki fikir ayrılıkları gelecekte sorun yaratır mı? Uyum içinde çalışma başarılacak mı” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

*Millet İttifakı 2019’da kuruldu ve bu süreçte ciddi de bir öyküsü oluştu. Tabii ki zaman zaman fikir ayrılıkları yaşandı ancak bunlar aşıldı. Bunların hepsi bir test alanıydı bizim için. Hatta büyük meselelerin zaman içerisinde çok da çabuk aşıldığını test ettik.

“İŞ BİRLİĞİMİZ TARTIŞMASIZ YÜRÜYECEK”

*Zaten köklü meselelerde sıkıntı yaşamamak adına çözüm üretip ortak mutabakat metni oluşturduk ve metinde yazan her şeye tüm partiler imza attı. Bu nedenle seçim sonrasında atacağımız adımların birçoğu şimdiden hazır ve iş birliğimiz tartışmasız yürüyecek.

*Mevcut hükümetin Türkiye’ye artık hiçbir şey verme şansı kalmadı. Her seçim döneminde, ‘Bu kadar da artık olamaz’ denilen ne varsa katbekatını yaptılar. Onun için alacakları artı bir netice, kötülüğün daha da yükselmesi olur. Biz ise iyiliği getirmeye çalışıyoruz, dolayısıyla da başaracağız.

“SOSYAL YARDIM AĞINI YOKSULLUĞU YÖNETMEK İÇİN KULLANAN BİR İKTİDAR”

*Evet, belirli bir seçmen grubu AK Parti konusunda kararlılığını sürdürüyor ancak büyük kitleler uyanmaya başladı. AK Parti, devlet imkanları ile kurduğu sosyal yardım ağını yoksulluğu yönetmek için kullanan bir siyasi iktidar.

*Hükümet değiştiğinde sosyal yardımların kesileceği endişesine bugün en güzel cevabı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’da yaptığı destek yardımları veriyor aslında.

“TÜM ÜLKEYİ KUCAKLAYACAK BİR NEFES ALMA ALANI OLDUK”

*Yaşanabilir bir ülke olmaktan çok ciddi şekilde uzaklaşmış durumdayız. İnsanlar belirli bölgelerde yoğunlaşarak yaşama tercihinde bulunmaya çalışıyor. Birçok bölgede insanlar, sosyal yaşamda da nefes alamaz hale geldi. Dolayısıyla artık zengin fakir demeden herkesin yaşam pratiği yerle bir olmuş durumda.

Biz, makulün sesiyiz ve hiçbir etnik ve mezhepsel ayrım gözetmeden tüm ülkeyi kucaklayacak bir nefes alma alanı olduk. Zaten İYİ Parti bunun için kuruldu. Cumhurbaşkanlığı’nda Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’te ise İYİ Parti vücut buluyor.