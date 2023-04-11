Kürsüye vura vura isyan etmişti! Aday gösterilmeyen CHP’li Şahin’den açıklama

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, eksik ve yetersiz çalışmalarıyla tepki çeken iktidarı eleştirmişti.

KÜRSÜYE VURA VURA KONUŞTU, ERDOĞAN’IN RADARINA GİRDİ

Kürsüyü yumruklaya yumruklaya konuşan Şahin, “Zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz. Hatay’a kefen bile vermediniz, battaniyelere, bazıları da olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler. ” diye konuşmuştu.

Şahin’in bu konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hedefine girdi. Erdoğan “Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Hanımefendi konuşuyor; öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11’inde de çalışmaları sürdürdük” demişti.

“BAYRAĞI BAŞKA YOL ARKADAŞLARIM DEVRALDI”

Suzan Şahin, 28. Dönem parlamento seçimleri için hazırlanan milletvekili listesine giremedi. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Nefes verin sesiniz olayım” sloganıyla çıktığım milletvekili yolculuğumda halkın her kesimin nefesini mecliste dile getirip, ülkemdeki tüm mağduriyetlerin, haksızlıkların, hukuksuzlukların, yolsuzlukların karşısında mücadele ettim. 28. dönem bayrağını, Genel Başkanımızın takdirleri, Parti Meclisimiz ve Merkez Yönetim Kurulumuzun oy çokluğuyla başka yol arkadaşlarım devralmıştır. Doğuştan aidiyet hissettiğim, bir neferi ve evladı olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve kadrolarının iktidar mücadelesinde var gücümle çalışmaya devam edeceğim.

“TEK HEDEFİMİZ KILIÇDAROĞLU’NU 13. CUMHURBAŞKANI YAPMAK”

28.dönem milletvekilliği başvurum haricinde hiçbir bürokrasi ya da yerel yönetim kademesi için talep ve isteğim olmadığı gibi bu yönde bir teklif de almış değilim. Tek hedefimiz Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13.Cumhurbaşkanı yapmaktır.

Başta Genel Başkanımız ve 13.Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Parti Meclisimize, Merkez Yönetim Kurullarımıza, beraber mesai yaptığım milletvekili arkadaşlarıma, CHP Hatay örgütümüze, belediyelerimize ve mücadele ortağım olan tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyor, 28.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde aday olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

“ÜLKEMİZE BAHARI BERABER GETİRECEĞİZ”

Şimdi yine aynı sloganla tüm halkıma “Nefes verin, bu ülkeye barışı, kardeşliği, sevgiyi getirelim. #SanaSöz yeniden baharlar gelecek” diyorum. Güzel günler için var gücümüzle çalışacak ve ülkemize baharı beraber getireceğiz. Haklarınızı helal edin, kusurumuz olduysa af ola..”