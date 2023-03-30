Kürt petrolüyle ilgili tazminat önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Grubu, “Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 2014- 2018 arasında yapılan petrol ticareti sebebiyle Türkiye Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararıyla 1,4 milyar dolar tazminata mahkûm edilmiş; söz konusu tazminatın oluşmasına sebep olan hatalı işlemlerle bu işlemlerde kusuru bulunanların tespit edilmesi, benzer nitelikte olup tazminat ödemesine neden olabilecek diğer işlemlerin belirlenmesi” amacıyla TBMM Başkanlığı’na genel görüşme önergesi verdi.

İYİ Parti, önergenin TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

“AK PARTİ, 1,4 MİLYAR DOLARLIK SON KAZIĞINI DA ATARAK GİDİYOR”

Önergeyi açıklamak üzere söz alan İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, şunları söyledi;

*Seçimlere tam bir buçuk ay zaman kaldı. AK Parti’si yıllardır ekonomimizde yarattığı tahribat yetmezmiş gibi seçimlere bir buçuk ay kala ülkemize 1,4 milyar dolarlık son kazığını da atarak gidiyor.

*Rakam 1,4 milyar dolardan da ibaret değil, bir de faizi var. Konuyu kısaca özetleyeyim: 2014-2018 yılları arasında Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında petrol ticareti yapılıyor ancak Irak Merkezî Hükûmeti bu ticarete razı değil çünkü uluslararası anlaşmalara göre Irak Merkezî Hükûmeti bu petrolde hak sahibi ve eğer bir petrol ticareti yapılması gerekiyorsa anlaşmanın Bağdat Merkezî Hükûmeti’yle yapılması gerekiyor.

“ŞİRKETİN ORTAKLARI NAMI ‘ENİŞTE’ OLARAK BİLİNEN ZİYA İLGEN”

*İktidarın Türkiye’yi zor durumda bırakan ilk petrol vukuatı POWERTRANS olayından ibaret değil. 2014 yılında IŞİD Suriye’nin petrol üretim varlığının yüzde 60’ını, Irak’ın ise 7 önemli petrol sahasını ele geçirmişti.

*IŞİD’in ele geçirdiği bu petrolün büyük bir bölümünün satışı Türkiye üzerinden gerçekleştirildi. Ceyhan üzerinden yapılan petrol satışı dünyanın gündemine oturdu.

*Ne yazık ki dünya medyasında bu konu BMZ isimli bir şirket üzerinden duyuruldu; hem de öyle sessiz sedasız değil, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tarafından aleni bir brifingle.

*BMZ Grup Denizcilik ve İnşaat Şirketi Bilal Erdoğan tarafından kuruluyor. Şirketin ortakları ise Mustafa Erdoğan ile birlikte namı ‘enişte’ olarak bilinen Ziya İlgen hatta Ziya İlgen şirketin isim babası. BMZ, ortaklarının isimlerinin baş harflerinden oluşuyor; Bilal, Mustafa, Ziya. Rusya’nın ortaya attığı bu iddia biliniyor.

“BU TAZMİNATI 85 MİLYON VATANDAŞIMIZ ÖDEYECEK”

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise şunları söyledi;

*Bağdat yönetimi kendilerinin izni olmadan yapılan bu ticaret sebebiyle uluslararası tahakküme gidiyor ve 2014- 2018 arasındaki bu ticaretten dolayı ülkemiz 1,4 milyar dolar tazminatla cezalandırılıyor.

*Bu tazminatı kim ödeyecek? Bu tazminatı 85 milyon vatandaşımız ödeyecek; Ayşe teyzem, Ali amcam ve Aliler, Veliler ödeyecek yani birileri pastadan payı yiyecek ama faturasını Türk milleti ödeyecek.

*Buradan soruyorum: Enerji Bakanlığı neden Hazine’yle bunu ödeme taahhüdünde bulundu? AK Parti’nin bu tazminatın üzerinin örtülmesini istediği bir şey mi var acaba? Neleri gizliyorlar?

*Nelerin tartışılmasını istemiyorlar? Üstelik tazminat bununla bitmiyor, bir de tazminatla ilgili devam eden 2018 yılından sonraki dava var yani bu daha işin başlangıcı. Söylenen, Irak Merkezî Hükûmeti’ne ödenecek 3,5 milyar dolarlık tazminat var.

“TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE HER ZAMAN SAYGI GÖSTERMİŞTİR”

AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, “Ülkemiz, Irak’ın birliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı göstermiş hem Irak’ın hem de bölgenin politik ve ekonomik istikrarı için çaba sarf etmiştir. Türkiye, birçok uluslararası enerji projesinin önemli bir paydaşı olarak her zaman sorumluluklarının bilincinde hareket etmiştir. Ülkemiz, bölgede yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 1973 yılından beri Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı sistemini çalışır durumda tutmak için gerekli çalışmaları yapmış ve küresel petrol piyasalarında istikrarın kurulması için gereken katkıları sağlamıştır” dedi.

REDDEDİLDİ

İYİ Parti’nin önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (ANKA)