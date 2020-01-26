Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı

Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken beş katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez de depremden 39 saat sonra çıkartıldı. Yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

AYKENT APARTMANI ENKAZINDA ARIYORLARDI

Yaşlı kadını göçüğün altından çıkartan ekipte yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazın altında kalan kişiyi de çıkarttıklarını dile getirdi.

Yaşanan depremi ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri, gözyaşlarına hakim olamadı. Sakine Düşmez’in de beş katlı Aykent apartmanının enkazının altından çıkartılmasıyla birlikte Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki çöken iki binaya ait enkazları kaldırma çalışmalarına iş makineleriyle devam edileceği belirtildi. (İHA)