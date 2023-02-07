Kurtarma ekibinin gözyaşları

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun’un Çay Mahallesi’nde çöken 5 katlı binanın enkazında arama kurtarma faaliyeti sürüyor.

Binanın birinci katında oturan ve enkaz altında kalan 33 yaşındaki Burcu Arlı, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Bilinci açık olan kadın, enkazdan yaklaşık 34 saat sonra çıkarılırken, kurtarma ve jandarma ekipleri ile Arlı’nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaralı kadın, ambulans ekiplerine teslim edildikten sonra ekipler ve jandarma büyük sevinç yaşadı. Binanın enkazı ve çevresinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (AA)