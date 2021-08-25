Kürtçe konuşan konuğu yayından almıştı.. Davutoğlu Didem Arslan Yılmaz’a ateş püskürdü!





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, “Kürtler, sorun ya da tehdit değil; vatandaşlar. Kürtler, sorunların mağduru” dedi. Davutoğlu, "Kürtçe’nin serbestçe konuşulması, Kürtçe’nin ana dil olarak kullanılması, her yerde kullanılması konusunda hiç taviz vermedik” diye konuştu. Show TV'de programına telefonla katılan kadının Kürtçe konuşması üzerine yayından alan Didem Arslan Yılmaz sorusu üzerine Davutoğlu ''Hangi televizyon kanalı, STK olursa olsun Kürtçe’ye yabancı dil muamelesi yapan kişi insan haklarını ihlal etmiş olur. Bugün beğenmediğimiz Anayasa’yı ihlal etmiş olur. Eskiden Meclis’te ‘bilinmeyen bir dil’ diye geçerdi ve bunu komik bulurdum. Dalga geçerdim. Kürtçe bu toprakların asli dilidir. Yiğit Kürt çocuklarının dili de Türkçe kadar asil ve mukarrettir. Şiddetle protesto ediyorum. En büyük şekilde kınıyorum.” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join