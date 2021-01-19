Kurtulmuş, AK Parti Sancaktepe 5. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu:

İSTANBUL (AA) – AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partililere seslenerek, "Şunu asla unutmayın. Bu millet bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Çok büyük hizmetler yaptık. Bazen düşünüyoruz. Hizmetleri 2 gün saysak bitmez. Her gün geçtiğimiz yerlerde büyük hizmetler var. Bu hizmetleri yaparsınız ama hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. Gönüllere girdikçe biz başarılı olmak durumundayız." dedi.

Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sancaktepe 5. Olağan İlçe Kongresi'nde partililere hitap etti.

Kongrelerdeki "İnandığın yolda yürü" sloganına dikkati çeken Kurtulmuş, "İnandığımız yol, yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasıdır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi kurmak için gece gündüz mücadele etmek, takatimizin sonuna kadar milletimizle bu kutsal yolculuğu tamamlamaktır. İnandığımız yol Türkiye'yi maddi ve manevi anlamda güçlü ve müreffeh yapmak için mücadele etme yoludur. İnandığımız yol halkın duasını ve Hakk'ın rızasını kazanmak için gayretle mücadele etme yoludur." diye konuştu.

Kurtulmuş, asla vazgeçmeden büyük hedefler için yollarına devam edeceklerini dile getirerek, Türkiye'nin geçmişle kıyas edilemeyecek kadar çok büyük başarılar kazandığını söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki faaliyetleri, Kapalı Maraş'ın açılması, Karabağ'ın kurtarılması gibi gelişmelere vurgu yapan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunların hepsi Türkiye'nin güçlü bir devreye girmek üzere olduğunu gösteriyor. Türkiye bundan sonra çok daha başarılı bir şekilde Allah'ın izniyle yürüyüşüne devam edecek. Türkiye bu istikamette yürürken, birileri de bu gidişatı engellemek için çelme takmaya çalışacak. Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeye çalışacaklar. Türkiye'yi kendi içerisinde suni gündemlerle meşgul ederek, enerjisini toprağa vermek isteyecekler. Birileri Türkiye'de devletle milletin arası açılsın diye bazı darbe düşüncelerini akıllarından geçirecek. Birileri geçmiş dönemlerin özlemi içerisinde milletin evlatlarını birbirinden ayırt etmeye çalışacak. Başörtülüler-başı açıklar diye… Bir zamanlar yaptıkları gibi sağcılar-solcular, Aleviler-Sünniler, Türkler-Kürtler diye bu milleti ayırmaya çalışanlar, aramızı bozmak isteyenler olacak. İşte tam da inandığımız yolda yürümek demek, bütün bu ayrıştırmalara müsaade etmeden sabırla ve inatla daha güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyüş demektir."

Kurtulmuş, işi ve derdi olanın AK Parti kadroları olduğunu belirterek, bu yolculuğu engellemeye çalışanlara gerekli cevapları vereceklerini anlattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform konusundaki açıklamalarına dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin her sıkıştığı dönemde, problem olan ve daraldığımız dönemlerde güçlü reform iradesiyle yolumuz açılmış ve daha ileriye gitmiştik. Pandemi sırasında ortaya çıkan birtakım zorlukların ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların aşılabilmesi için çok güçlü bir reform iradesini üç alanda da ortaya koyacağız. Hukuk, ekonomi ve siyaset alanında ilgili bakanlarımızın çalıştığı artık hemen hemen hazır hale geldiği reform paketini kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Türkiye'de suni gündemler oluşturulduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, 2023 ve 2024 seçimlerinde AK Parti'nin gücünü ortaya koyacağını söyledi.

Kurtulmuş AK Parti'nin 19 yıldır iktidarda olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şunu asla unutmayın. Bu millet bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Çok büyük hizmetler yaptık. Bazen düşünüyoruz. Hizmetleri 2 gün saysak bitmez. Her gün geçtiğimiz yerlerde büyük hizmetler var. Bu hizmetleri yaparsınız ama hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. Gönüllere girdikçe biz başarılı olmak durumundayız. Cumhurbaşkanımızın halkımız tarafından bu kadar güçlü bir şekilde desteklenmesinin en temel nedeni de gönüllere girebiliyor olmasıdır. "

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise Türkiye'deki sağlık, sosyal politikalar alanlarındaki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

İnsanı merkeze alan politikaların başarısına dikkati çeken Kaya, Türkiye'de kimsenin yalnız ve çaresiz olmadığını söyledi. Kaya, teşkilatların 1 milyonun üzerindeki yeni üyeyi partiye kazandırdığını ifade ederek, bu başarıyla gurur duyduğunu anlattı.

AK Parti'nin kadınların siyasette etkin olmalarında büyük payı olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve partimiz kadınları siyasetin nesnesi değil, öznesi haline getirdi. Cumhurbaşkanımız 1994 seçimlerinden itibaren kadınların desteğini her vesileyle vurguladı. Siyasi hayatında en büyük desteği kadınlardan gördüğünü ifade etmiştir. Kendi başarısının kadınların başarısı sayesinde olduğunu söyleyerek biz kadınlara yol açmıştır."

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'de kadınlar arasındaki ayrımı kaldırdığını belirterek, "Ana muhalefetin genel başkanı 'Başörtüsü yasağını biz kaldırdık.' diyecek kadar cüretkar şekilde yalan söyleyen Kılıçdaroğlu'na da söylüyoruz. Siz başörtülü kızlarımızı üniversitelerden atan, ikna odalarında Nur Serter'ler gibi niceleri… CHP'nin önde gelen isimleri… Kızlarımızı üniversitelerden atan ve seçilmiş milletvekiline 'Bu kadına haddini bildirin.' diyerek parlamentodan atan zihniyetin ta kendisisiniz. Bugün ne kadar takiye yaparsanız yapın, bu millet bunu asla unutmaz." diye konuştu.

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da İstanbul'da geriye 18 ilçe kongreleri daha kaldığını belirterek, 3 Şubat'ta kentteki kongreleri tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Şubat ayı içerisinde İstanbul İl Kongresinin de yapılacağını anlatan Şenocak, teşkilatları oluştururken yol haritalarının hazırlandığını kaydetti. Şenocak, 20 saat esasla çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Bir gün olsun duraksamadan, gece gündüz çalışarak tüm benliğimizle ne kadar enerjimiz varsa tüketmek şartıyla. Bizim gerçekten gece gündüz çalışan ve her uğurda mücadele eden bir liderimiz, genel başkanımız var. Allah ömrünü bereketli eylesin. Biz de Cumhurbaşkanımıza layık olabilmek için, bu davanın daha iyi noktalara gelmesi için bu gayreti sarf etmemiz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanını belirlemek için seçime gidildi.

Kongreye, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.