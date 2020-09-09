Kurtuluş günü kutlu olsun

Şanlı Türk Ordusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde silah arkadaşları ile birlikte 9 Eylül günü İzmir’i düşman işgalinden kurtardı. Sakarya Meydan Muharebesi ile başlayan Türk ordusunun şanlı zaferleri Yunan askerlerinin denize dökülmesi ile son buldu. İşte İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş öyküsü…

1. Dünya Savaşı sonrası Yunan ordusu, İzmir’i işgal etti. Hasan Tahsin 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e çıkartma yapan, Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu’ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlattı.

İzmir’in işgalinden sadece 4 gün sonra, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da vatan ve millet aşkıyla dolu bir milletin düşmana karşı kurtuluş mücadelesi başladı. O mücadelenin başında Mustafa Kemal Atatürk vardı…

26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz başladı. Düşman orduları Türk askerlerini karşılarında görünce kaçtı. 1 Eylül 1922 tarihe altın harflerle kazındı. Mustafa Kemal, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” dedi.

Önce 8 Eylül sabahı Manisa kurtuldu, sıra İzmir’e geldi. 9 Eylül sabahı da ilk birlikler İzmir’e girdi. Türk askeri halkın sevinç gösterileri ile karşılaştı. Hükümet Konağı’na ve Kadifekale’ye Türk Bayrağı çekildi. Mustafa Kemal 9 Eylül 1922 günü karargahı ile Belkahve’ye gitti. Bir incir ağacının altında Kadifekale’de şanlı bayrağımızın dalgalandığı İzmir’i seyretti.

COŞKUYLA KUTLANACAK

İzmir’in doğum günü olarak kabul edilen 9 Eylül Buca’da gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak. Buca sokaklarında sabah saatlerinden itibaren 9 Eylül korteji oluşturulacak. Bando eşliğinde marşlarla Buca sokaklarını gezecek olan korteje Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da katılarak hemşehrilerinin coşkusuna ortak olacak. Korteje, Vosvos İzmir Fun Club üyeleri de renkli araçlarıyla eşlik edecek.

TÜRK YILDIZLARINDAN UÇUŞ

İzmir Valiliği, sabah yürüyüşün Basmane Karakolu’ndan başlanacağını Çankaya Katlı Otoparkı’ndan sonra Kültürpark Lozan Kapısı’nda sona ereceğini söyledi. Ayrıca Türk yıldızları ve Solo Türk yıldızları gökyüzünde bir uçuş gerçekleştirecek. Buca sokaklarında renkli görüntülerin yaşanacağı etkinlikler, akşam saatlerinde müzik şöleniyle devam edecek. Türk pop müziğinin ünlü ismi Yaşar, şarkılarını Buca’dan İzmir’in kurtuluşu için seslendirecek. Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek konser, saat 21.00’de Buca Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.