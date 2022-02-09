“Kuru fasulye dağıtılsın herkes kendi gazını üretsin” diyen yandaş yazara Başarır’dan sert cevap!
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, CNN Türk’te katıldığı bir televizyon programlarında artan faturalar için kullandığı “Vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını kendi çıkarsın” ifadeleriyle tepki çeken yandaş yazar Turgay Güler’e tepki gösterdi.
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