Kuru kayısıdan yüzde 55 daha fazla döviz

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, kentte 1 Ağustos-28 Ağustos 2021 aralığında yapılan kuru kayısı ihracatı, geçen yılın aynı dönem aralığına kıyasla tutarda yüzde 55 artarak 30.1 milyon dolara ulaştı.

Malatya Ticaret Borsası tarafından kuru kayısı ihracat miktarı ve rakamı açıklandı.

Buna göre, 1 Ağustos 2020-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında 6 bin 62 ton kuru kayısı ihracatı yapılıp, karşılığında 19 milyon 446 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Bu yılın aynı döneminde de, 8 bin 337 ton kuru kayısı ihracatı yapılıp, karşılığında 30 milyon 157 bin dolar döviz elde edildi.

Böylece Malatya’dan ihraç edilen kuru kayısıdan miktarda yüzde 37.5, tutarda ise yüzde 55 daha fazla gelir elde edilmiş oldu.

HEDEF 500 MİLYON DOLAR

Kayısı üretiminin önemli merkezlerinden olan Malatya’da yetiştirilen Avrupa Birliği (AB) tescil belgesi bulunan kuru kayısıdan yılda 250-350 milyon dolar arasında döviz girdisi sağlanırken, hedefin 500 milyon dolar döviz girdisi sağlamak olduğu kaydedildi. (İHA)



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