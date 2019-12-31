Kuru yemiş fiyatları el yakıyor! Vatandaş artışa ne dedi?

Kamera: Kubilay Altuğ

Yeni yıla saatler kala yılbaşı alışverişi de hızlandı. Mısır Çarşısı’na alışveriş için gelen tüketiciler, kuru yemiş fiyatlarını geçen yıla oranla yüzde 80-90 arasında zamlı buldu.

Antep fıstığının kilosu 94, kajunun fiyatı 90, bademin fiyatı 84 liradan satışa sunulurken karışık kuru yemişlerin fiyatı ise çeşit sayısı ve kalitesine göre 48 TL’den başlıyor.

SATICI UYGUN, VATANDAŞ PAHALI DEDİ

Mısır Çarşısı’nda kuru yemiş satışı yapan Ali Akbaba, satışların iyi olduğunu söyledi. Akbaba, “Fiyatlarımız uygun. Hem de satış fazla olduğu için sürekli taze.” derken kuru yemiş fiyatlarına bir göz attıktan sonra pahalı bulan vatandaş, “Fiyatlar pahalı geldi.” yorumunda bulundu. Bir başka vatandaş ise “Tek tek almak yerine karışık alıyorum. Tek tek alınca pahalı oluyor” dedi.

“TÜRK HALKINA KOLAY GELSİN”

Yurt dışından geldiğini söyleyen bir vatandaş ise “Fiyatlar çok pahalı. 2 bin lira para sabahtan beri bitti. Türk halkına kolay gelsin.” şeklinde konuştu.