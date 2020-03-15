Kurultay köprüden önceki son çıkıştır

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 28-29 Mart’ta yapılması planlanan 37. CHP Kurultayı’nın önemine vurgu yaptı.

CHP kurultaylarının 20 yıllık değişmez delegesi olan Bayraktutan, “Cumhuriyetin başkenti Ankara’yı artık Cumhuriyetçi kadrolar yönetiyor. Biz de Türkiye’yi yönetmeye talibiz.

Bunu gerçekleştirip, Atatürk’ün ‘En büyük emanetim’ dediği Meclis’i savunmak zorundayız” açıklaması yaptı ve şunları söyledi:

iKTiDARA ODAKLANDIK

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, Başak Kaya’nın sorularını yanıtladı. Bayraktutan, kurultay süreci için “Kılıçdaroğlu da daha güçlü gelecek. Örgütlerin ve tabanın güveni tam. CHP kadroları iktidara odaklanacak” dedi.

‘DUR DİYECEĞİZ’

* ŞÖLEN HAVASINDA: Şölen havasında kongrelerimizi yaptık. Önümüzdeki kurultay diğerlerinden farklı olacak.

* Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü oy ile seçilecek, Millet İttifakı’nın lokomotifi olacak ve kötü gidişata dur diyecek. Öyle bir kadroyu Türkiye’nin önüne koyacak.

* MİLLET İTTİFAKI KAZANDI: İktidar, ‘İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybediyoruz’ diyordu ve İstanbul’u kaybettiler. Bunun mimarı da Kılıçdaroğlu’dur. Bugün Cumhuriyetin başkentini Cumhuriyetçi kadrolar yönetiyor.

* Ekonomiye can veren şehirlerde Millet İttifakı var. Artvin’de en güçlü sonucu aldık. 9 belediyenin sekizinin CHP’de olduğu başka bir il yok.

YENİ BİR PROJE

* PİŞMANLIK OLMAYACAK: Bu kurultay, aması fakatı olmayacak bir kurultay olacak. Pişmanlıklar olmayacak. Bu köprüden önceki son çıkıştır. Herhangi bir kurultay değil.

* Türkiye’nin demokrasi kurultayını yapacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüleceğini söyleyeceğiz. Kurultayda delegasyon da şunu görmelidir; hemşehrilik, kişisel bağların ötesinde partiyi 2023’e taşıyacak bir ekibi getirmelidir.

* ATATÜRK’ÜN VEKİLLERİ: İktidar, 2023’te laik Cumhuriyeti tarihe gömme hedefi koydu. Kılıçdaroğlu da bir proje koyacak. Sadece CHP değil, Millet İttifakı’nın bileşenleri var. Bu kurultaydan sonra bir manifesto yayınlayacağız. Türkiye’yi yönetmeye talibiz.

* Türkiye dönüşü olmayan bir yola doğru gidiyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Eğer bunu değiştiremezsek sonraki seçimlerde bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün son milletvekilleri oluruz. Mustafa Kemal’in ‘En büyük emanetim’ dediği Meclis’i savunacağız.

‘GÜÇLÜ GELECEK’

* GÖLGE KABİNE OLUŞACAK: Kurultayda bir gölge kabine oluşacak. Türkiye’yi yönetebilecek bir kadroyu kamuoyunun önüne koyacağız.

* Cumhuriyet devrimlerini özümsemiş, gelecek kaygısı taşımayan umudun ve özgürlüğün Türkiye’si için mücadele edecek bir kadro olacak.

* Kılıçdaroğlu da daha güçlü gelecek. Örgütlerin ve tabanın güveni tam. CHP kadroları iktidara odaklanacak.