Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 10. son bölüm izle

Kuruluş Osman dizisinin 10. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Alişar’ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala’yı isteyen Alişar’ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey’i etkisi altına alan Yannis, Sofia’yla birlikte Alişar Bey’i Osman’a ve Şeyh Edebalı’ya karşı kışkırtır. Peki Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin son bölümü izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

ATV ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde; Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman’ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt’e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia’yla ittifak arayan Alişar Bey’in yeni hamlesi ne olacak? İşte Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

KURULUŞ OSMAN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Horasanda bıraktığımız Oğuz köklerine yemin olsun ki boyun eğmeyeceğiz! Türk’e gadr etmek isteyene ölüm kusacağız!”#KuruluşOsman yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de #atv‘de!@bozdagfilm @atvcomtr pic.twitter.com/6wupP1XCK1 — Kuruluş Dizisi (@KurulusDizisi) February 12, 2020

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜM ÖZETİ

“Bayrak, Türk’ün hürriyet nişanesidir! Dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keser atarız!”

Alişar’ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala’yı isteyen Alişar’ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey’i etkisi altına alan Yannis, Sofia’yla birlikte Alişar Bey’i Osman’a ve Şeyh Edebalı’ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey’e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman’ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt’e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia’yla ittifak arayan Alişar Bey’in yeni hamlesi ne olacak?