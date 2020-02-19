Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 11. son bölüm izle)

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 11. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle takip edilen dizinin bu akşamki son bölümünde; Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay’ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır. Peki Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası.

ATV’de her çarşamba beğeniyle takip edilen ve yüksek izleyici kitlesine sahip Kuruluş Osman dizisi bu akşam 11. bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman’ın son bölümünde; Gözünü Konstantiniyye’ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey’e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, ‘Ya şehadet ya hürriyet’ diyerek kıyama kalkar. Alişar’ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia’yı biat ettirir. İşte Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

KURULUŞ OSMAN 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 11. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜM ÖZETİ

“Ya şehadet, ya hürriyet!”

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay’ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu’nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye’ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey’e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, ‘Ya şehadet ya hürriyet’ diyerek kıyama kalkar. Alişar’ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia’yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası’nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman’ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay’ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey’e nasıl ilham verecek? Osman’ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay’ın yeni oyunları neler olacak?