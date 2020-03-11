Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Kuruluş Osman 14. son bölüm izle)

Kuruluş Osman dizisinin 14. bölümü bu akşam yayınlandı. Kuruluş Osman’ın son bölümünde; Cengiz Han’ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası’na gelen Osman Bey, burada Batur’un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar’ın ve ardından Balgay’ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. İşte Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

Yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kuruluş Osman dizisinin bu akşam 14. bölümü ekranlara geldi. Kuruluş Osman’ın son bölümünde; Balgay’ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay’ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay’la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 14. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜM ÖZETİ

“Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!”

Cengiz Han’ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası’na gelen Osman Bey, burada Batur’un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar’ın ve ardından Balgay’ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay’ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay’ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay’la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi?

Dündar ve Batur’un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun’un akıbeti ne olacak? Osman Bey’i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han’ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey’i Balgay’a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?