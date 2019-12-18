Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 5. son bölüm izle

Kuruluş Osman 5. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde, Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel’in yer aldığını dizinin son bölümünde; Sofya’nın Yannis’in kızı olduğu ortaya çıkar. Bala Hatun, Yannis tarafından zehirlenmiştir, Osman Sofya’yı kaçırır ve Yannis’ten ilacı göndermesini ister. Bala Hatun şifaya babası Şeyh Edebalı’nın duaları eşliğinde bulur. İşte Kuruluş Osman 5. son bölüm izleme linki..

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde; Osman Bey, adalet arayışını sürdürür. Osman, Batur’u bıçakladığı için kafesli çadıra atılmıştı ancak Bala Hatun’u kurtarmak için kafesten kaçmayı başarır. Dündar Bey ve Osman obada yüzleşir. Dündar Bey, obayı Osman’ın toyluğuna kurban edemem der, onunla hesaplaşmak ister. Osman ise Dündar Bey’e meydan okur.

KURULUŞ OSMAN 6.BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞU OSMAN 5.SON BÖLÜM İZLE

Osman Bey, Dündar Bey’den atlarını serbest bırakmasını ister aksi halde oğlu Batur’u öldürmekle tehdit eder. Batur, Aybars’ın katillerini serbest bırakmış Osman da bu nedenle Batur’u bıçaklamıştı. Dündar Bey “Bizde kan kanla yıkanır” diye meydan okur.

Osman Bey, bu sözün karşısında “Madem kan kanla yıkanır.” der ve kendini bıçaklar. Gündüz Alp ise kardeşi Osman’ı korumak istemektedir.

Öte yandan Sofya, Kolonoz ve Yannis hain planlarına devam ederler. Plana göre Yannis idam edilecektir. Sofya ise buna izin vermek istemez.

Zöhre Hatun, kızı Aygül’ün Osman’a aşık olduğunu bilmektedir ve kızının Alişar Bey ile evlenmesi için harekete geçer.