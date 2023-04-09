Kurum “normal” dedi, ‘kuyruklu’ yanıtı geldi

DEPREM sonrası yaraların sarılması sürerken, bölgesinde hayatın normale döndüğünü söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a tepki Kahramanmaraş’tan geldi.

Kentin değişik bölgelerindeki kuyruklar ve enkaz görüntüleri ile Bakan Kurum’a yanıt veren İYİ Partili avukat Ahmet Çabukel, “Bu mu normal Bakan Bey? Siz normale dönmüş olabilirsiniz ama Kahramanmaraş normale dönmedi” dedi.

Bölgede halkı kuyrukların aylarca sürmesinden endişe ediyor.

İYİ Parti eski İl Başkanı Çabukel, Kurum’un açıklamasının gerçekle bağdaşmadığını belirtti. Kentin tüm bölgelerinden yaşam malzemesi almak isteyen depremzedelerin oluşturduğu kuyrukların uzayıp gittiğini ve 2 ay geçmesine karşın harabeye dönen binaların enkazlarının kaldırılmadığını belirten Çabukel, “Vatandaşlar bu görüntüleri her gördükçe psikolojileri bozuluyor. İnsanlar sofrasına bir kase çorba koyabilmek, ekmek alabilmek için yağmurun altında bekliyor. Sadece Kahramanmaraş değil, tüm deprem bölgesinde hayat Bakan Bey’in iddia ettiği gibi normale dönmedi” dedi.