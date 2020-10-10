Kurumlar belirli gruplara teslim edilmemeli

Sağlık Bakanlığı’ndaki Menzilci yapılanma konusunda suçlanan eski Bakan Recep Akdağ’dan sonra bu koltuğa oturan AKP’li Mehmet Müezzinoğlu, SÖZCÜ’ye konuştu ve “Kurumlar belli gruplara teslim edilemez” dedi.

Görevde olduğu 2013-2016 yılları arasında tarikatçı yöneticileri görevden alıp, bazıları hakkında da soruşturma açtıran Müezzinoğlu “Son zamanlarda ortaya çıkan görüntüler hoş değil. Bu tür bir grubun hakim olduğu yapı olmaz” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Müezzinoğlu, kendi döneminde tarikatçı yapılanmayı ayıklama çalışırken tehdit alıp almadığı sorusuna da “Görevimi yaparken sitem aldım belki, ama tehdit almadım” yanıtını verdi ve şunları söyledi:

“Medyaya yansıyan fotoğraflar hoş fotoğraflar değil. Bu tür bir grubun hakim olduğu yapı olmaz, olmamalı. Ülke insanımızın farklı hayat felsefesi, farklı yaşam tarzları var. Devletin görevi onların yarınını bugünden daha iyi yapmak. Yoksa filan yere filan grup, filan yere filan anlayış hakim olursa, medeni bir ülke olma sürecinde sıkıntı var demektir. Bu tür yapılanmalar, Türkiye’nin sürecinde hep vardı.

Ancak bunun sıkıntılarını, bedelini hep millet ödedi. Milletin bedel ödeyeceği bir sistem olmamalı. Önemli olan 80 milyonu aşkın ülke insanının, devletten hizmetini saygın ve eşit şekilde alabilmesidir. Türkiye bunu başarmalı. Belirli grupların tekelinde gibi anlayışların da, kamuoyu vicdanını rahatsız etmeyecek noktaya taşınmasını ümit ederim. Ben onu yapmaya çalıştım.”

DOKTORLUKTAN DA ATILDI ‘SIRLARIM MEZARDA’ DEDİ

Medeni kanunu hedef alıp çok eşliliği savunan, sosyal medya paylaşımları ile büyük tepki çeken GATA eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer doktorluktan atıldı. Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla doktorluk görevinden el çektirildi. Edizer Twitter’dan “Susmamı, bir kenara çekilmemi tavsiye edenlere teşekkür ederim.

Amma, iki yıldır emekli olayım diyordum, şimdi vazgeçtim. Sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi. Bu açıklamadan sonra bir paylaşım daha yapan Edizer, “Açığa alınmak derken?’ Bizim açıkta olması gereken açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi” dedi.