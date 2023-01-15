Kuruyan gölü kurtaracaklarına tarım yerine çeviriyorlar

Son bir yıl içerisinde suların çekilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü’ne, Manisa Valiliği’nin 3 kurum ile imzaladığı işbirliği protokolü ile bir kısmına temiz su rezerv alanı oluşturulması ve kuruyan büyük kısmında ise organik tarım yapılması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Manisa’da ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen, başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan 421 kuş türünün 101 çeşidine ev sahipliği yapan Marmara Gölü kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle tamamen kurudu. Marmara Gölü’nün çevresinde geçimini balıkçıkla sağlayan köylülerin kayıkları karaya otururken, gelir kapıları kapanmış oldu. Zemininde derin yarıkların oluşan göl, zaman zaman kaçak yollarla tarım arazisine çevrildi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ ALTINDA GÖLDE ORGANİK TARIM

DSİ Genel Müdürlüğü, kuruyan göle Bozdağ’dan su sağlanması konusunda çalışmalarını sürdürürken, Manisa Valiliği ise Marmara Gölü konusunda dikkat çeken bir işbirliği protokolüne imza attı. Manisa Valililiği kuruyan gölün rehabilitasyonu için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında su tutma kapasitesi azalıp kurumaya başlayan Marmara Gölü’nün bir kısmına, sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı amacıyla temiz su depolama/rezerv alanı oluşturulması, kuruyan diğer kısımlarında organik tarımsal üretim faaliyetinde bulunulması amaçlandığı belirtildi.

İmzalanan protokol çerçevesinde, Marmara Gölü üzerinde kaçak yollarla ve işgalle ekilen mevcut alanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından traktörle sürüleceği ve bu alanlarda organik tarım yapılacağı öğrenildi.

“GÖLÜ KURTARMAK YERİNE RANT KAPISI AÇIYORLAR”

Manisa Valiliği’nin imzaladığı protokol hakkında açıklamada bulunan ve kuruyan Marmara Gölü’nün kurtarılması için önemli mücadeleler veren Manisa Salihli Çevre Derneği’nin başkanı Hakkı Uysal, protokolün gölü kurtarmayı amaçlamadığını iddia etti.

AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in kuruyan Marmara Gölü’nün TİGEM’e devredilmesinin konusunda geçtiğimiz aylarda kamuoyuna bir açıklamasının olduğunu hatırlatan dernek başkanı Uysal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* “Ancak AKP’li vekilin açıklamasının kamuoyuna yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine gölün TİGEM’e devredilmesi konusu askıya alındı. Gölü kurtarmak çok basit. Besleyen su kaynaklarının önünün açılması gölü kurtarır. Ama bunu yapmak yerine gölün büyük bir kesimini ranta açmak ve ufak bir kısmını su ile göstermelik olarak beslemek istiyorlar.

* Marmara Gölü büyük bir alan. İmzalanan bu protokol ile gölün TİGEM’e devredilmesinin önünü açmak mı istiyorlar? Gölü kurtarmak yerine, tarım alanına çevirmeye çalışıyorlar. Resmi olarak tarım alanına çevrilen göl ise önümüzdeki yıllarda peyder peyder bazı kesimlere satılarak rant sağlanacak.

* Birilerine rant kapısı açılmış olacak. Çevre derneği olarak biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bizim talebimiz gölün eski haline getirilmesi ve bozulan ekolojik dengenin kurtarılması.”