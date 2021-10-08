Kurz’un koltuğu sallanıyor: Başbakanlığa baskın

Avusturya’da savcılık ve 1400 polis, başbakanlık, hükümeti kuran parti ÖVP merkezi ve yandaş medyaya baskın yaptı. 35 yaşındaki Başbakan Sebastian Kurz’un koltuğu sallanıyor.

Ali GÜLEN

Avusturya’da geçen ay bir hakime 5 saat boyunca ifade veren Başbakan Sebastian Kurz, bu kez görevi devralmadan önce ‘ısmarlama anketler ve para karşılığı yandaş haberler’ yaptırmakla suçlanıyor.

Bu soruşturma nedeniyle 1400 polis görevlendirildi. Savcılık, başta başbakanlık olmak üzere, Kurz’un Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile Kurz’a hem şişirme anketler hem de yalan haberlerde destek olduğu belirtilen Fellner Medya Grubu’nu bastı.

HÜKÜMET ORTAĞI MESAFELİ

Bu gelişmeler, ülkeyi ayağa kaldırdı. Kurz’a güven hızla düşüyor. Muhalefet, “Ya görevden ayrıl ya da gensoru vereceğiz“ derken, hükümet ortağı Yeşiller de Kurz’a mesafe koymaya başladı. Avusturya Cumhurbaşkanı tüm partileri görüşmeye çağırdı.

Ciddi iddialar, Başbakan Kurz’un 2016 yılında Dışişleri Bakanı’yken ÖVP’yi ve ardından başbakanlığı ele geçirmek için, Fellner Medya Grubu ile operasyon yaptığı yönünde. 2017 yılındaki seçimlerde başbakanlık şansını, medya gücüyle artırmak istedi ve görünüşte masraflar Fellner Medya Grubu tarafından ödendi. Ancak perde arkasında Avusturya Maliye Bakanlığı bunu finanse etti.

OPERASYONUN ADI: BAŞBAKANLIK

Savcılık, adını başbakanlığın Viyana’daki adresinden aldığı ‘Project Ballhauplatz’ operasyonu ile hem Kurz’a, hem de medya grubuna karşı operasyonu genişletti. Savcılık ve polis, Kurz’un yazışmalarını, e-postalarını, eski mesajlarını ve Fellner kardeşlerin bağlantılarını arıyor.

Aramaların Kurz’la yapılan istişarelerden sonra gerçekleştirildiği belirtilirken, Başbakan Kurz, “Baştan suçlandığım ve hatalı olduğum izlenimi veriliyor. Her türlü haksız suçlamalara karşı anayasal hakkımı kullanacağım” diye konuştu.

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