Kuş cennetine moloz döktüler, iş makinaları soktular

Dünyanın sayılı kıtalararası göç yollarından birinin üzerinde bulunan Hatay, kuş çeşitliliği açısından Türkiye’nin en zengin illerinden biri. Tüm zamanlarda yapılan araştırma ve gözlemlerde, Hatay’da 379 kuş türü saptandı. Ülke genelinde belirlenmiş olan 488 kuş türüne kıyasla, Türkiye’de bilinen kuşların yüzde 78’i Hatay’da gözlendi. An itibariyle, il düzeyinde bakıldığında; Mersin’de kaydedilen 381 türden sonra 379 tür ile en fazla kuş türü kaydedilen ikinci il Hatay olarak kayıtlara geçti.

282 TÜRÜN BULUNDUĞU KUŞ CENNETİNE MOLOZ DÖKTÜLER

İlklerin yaşandığı Hatay’da kuşlara ev sahipliği yapan ve 379 kuş türünün de 282’sinin bu alanda kayıt edildiği Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti yok olma tehlikesi yaşıyor. Bayram tatilini fırsat bilen kişi ya da kişilerce bu denli öneme sahip sulak alana sulama kanalı açıldığı ve moloz döküldüğü ortaya çıktı. Bölgedeki göletin suyunun, bu kanala dolmaya başlaması ve bölgeye yapılan insan müdahalesi doğaseverlerin tepkisini topladı. Yerel yönetimler konuyla ilgili açıklama yaptı.

“TUZ GÖLÜ’NDE FLAMİNGOLARIN BAŞINA GELEN BURADA BİLE BİLE YAPILIYOR”

Bölgedeki yürüyüşü sırasında insan müdahalesini fark eden ve sosyal medya üzerinden tepki gösteren ve aynı zamanda bölgede belirlenen kuşları da tespit eden isim olan kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, kanal kapatılmadığı takdirde gölün kuruyacağını, Tuz Gölü’nde flamingoların başına gelenlerin buradaki kuşların da başına geleceğini belirterek şöyle konuştu:

* İlkbaharda su tutan, çok önemli tuzcul bitkilerin bulunduğu, binlerce yıllık sulak çayır ekosisteminin üstünün birkaç kamyon ve dozerle toprak doldurulduğunu gözyaşları içinde izledim. Sahile vuran çöplerin arasında dinlenmeye çalışan, şaşkınlık içindeki Uzunbacak kuşunu görünce de onun adına insanlık için yine utandım. Kuşlar çocuklar gibidir. Saflardır, temizlerdir. Konacak tek bir düzgün alanı olmadığından belki göç yolunda ölüp gidecek bu suya bağımlı kuşlar.

* İnsan bu çağda su kaynağını, gölü niye yok etmek ister? Asi Nehri’nin son yadigarı olan Milleyha Kuş Cenneti Hatay’da Asi’ye ait son kale doğa adına. Muazzam bir eko turizm potansiyeline sahip, 282 farklı kuş türünün kaydedildiği, Türkiye’de daha önce görülmemiş birçok kuş türünü kaydedip ulusal ve uluslar arası camiada büyük yankı uyandıran bu lokasyon korunabilse, Manyas Kuş Cenneti’nden daha etkileyici olabilir.

LÜTFÜ SAVAŞ: KİMSEYE DOĞAMIZI TALAN ETTİRMEYECEĞİZ

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne seslenerek; “Birkaç günlük bayram tatilini fırsat bilen bazı şahısların açtığı kanal derhal kapatılacak ve alan eski haline getirilecektir. Kimseye doğamızı talan ettirmeyeceğiz. Bu yıl alanı düzenleme yetkisi belediyemize geçti ve alanı “Doğal yaşam sulak alanı” olarak planlıyoruz. Milleyha bölgesinde imar girişimlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de bu alanı bir an önce Mahalli Sulak Alan ilan etmesini bekliyoruz” dedi.

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI: KANALI AÇANLAR TESPİT EDİLDİ

Milleyha Kuş Cenneti’nin yer aldığı Samandağ ilçesinin belediye başkanı Refik Eryılmaz da, kanalı açanların tespit edildiğini ve cezai yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Eryılmaz şu ifadeleri kullandı;

* Zabıta ekiplerimiz gerekli tutanakları tutmuş ve yaptığı araştırmalar sonucunda bu hendeğin açılmasına sebep olanları tespit etmiştir. Yapılan ilgili görüşmeler sonucu Milleyha sulak alanında açılan bu hendeğe sebep olanlar hakkında Belediyemiz gerekli yasal çalışmaları ivedilikle başlatmıştır.

* Bilindiği üzere kuşların doğal yaşam alanı ve endemik türlerin içinde bulunduğu Milleyha sulak alanı için denetim çalışmalarımız bir süredir zaten devam ediyordu. Bayramı fırsat bilerek açılan bu hendeğin biran önce eski haline getirilmesi konusunda da gerekli çalışmalara başlanacaktır. Ayrıca belediyemiz encümen kararıyla da olayın gerçekleşmesine sebep olanlar hakkında para cezası uygulanması hakkında encümen kararı alınacaktır.

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