Kuş yakalamak isterken akıma kapılmışlardı, açıklama geldi

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde, 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki kaldırımda yaşandı. Y.K ile H.C., elektrik direğindeki tele konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı. Alüminyum çubuğun tele değmesiyle Y.K ve H.C. elektrik akımına kapılıp yere yığıldı.

Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 arkadaşın akıma kapılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri 2 arkadaşı hastaneye götürdü. Y.K. tedavisinin ardından taburcu olurken, H.C.’nin tedavisi devam ediyor.

‘TELE UZANDIKLARI ESNADA ELEKTRİK ÇARPTI’

Görgü tanığı İlyas Gürbüz, “Kaçan ve elektrik teline konan kuşunu çağırmak için elindeki diğer kuşuyla geldi. Kuş telden inmeyince diğer arkadaşını aradı ve o da elinde alüminyum bir çubukla geldi. Sonrasında tele uzandı. Birinin gücü yetmeyince diğeri de yardım etmek istedi. Tele uzandıkları esnada elektrik çarptı ve yere yığıldılar” dedi.

‘İLK DEFA BU KADAR ETKİLİ ÇARPMA GÖRDÜM’

O sırada sağlık görevlilerini çağırdıklarını söyleyen Gürbüz, “Elektrik çarpması olduğu için bir şey yapmadık. Hemen ambulans geldi ve müdahale etti. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Elektriğin böyle güçlü olabileceğini hiç görmemiştim. Ufak tefek çarpılırdık ama ilk defa bu kadar etkili bir çarpma gördüm. Hepimiz şok olduk, donduk kaldık. Ellerindeki çubuk tam tellere bile değmemişti. Birdenbire kıvılcımlar oluştu” diye konuştu.

Çarpmanın olduğu yerin yanındaki kafeteryada usta olarak çalışan Mehmet Hurma ise “Ben burada oturuyordum. 2 kişi ellerinde çubukla geldi. Gelenlerden biri uzatır uzatmaz elektrik çarptı. Biz de görür görmez yanlarına gittik. Onlardan biri ‘Bana bir şey oldu’ dedi. Ambulansı aradık ve hemen geldi. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm” dedi. (DHA)