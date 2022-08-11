Kuşadası Belediyesi müdürü kavgada hayatını kaybetti

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak ile komşuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Balsak boynuna aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Latif SANSÜR

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Kadınlar Denizi 550 sokaktaki yazlık sitede oturan evli ve iki çocuk babası Ahmet Balsak ile komşuları arasında tartışma çıktı. Balkondan balkona başlayan tartışma, sokağa taştı. Kavgada boynuna aldığı darbe ile ağır yaralanan Balsak olay yerine çağrılan Acil Sağlık Ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olaya karışan ve Almanya’dan Kuşadası’na tatil için geldikleri öğrenilen olayın zanlısı iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Balsak’ın cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.