Kuşadası’nda ihaleye fesat soruşturmasında 8 gözaltı

Kuşadası Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla başlatılan müfettiş soruşturması sonucu açığa alınan 6 personel ile ihaleyi kazanan şirketin sahibi iki kişi, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Latif SANSÜR

Kuşadası Belediyesinin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak mülkiye müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucunda geçtiğimiz aylarda görevden uzaklaştırılan Fen İşleri Müdür Vekili F. Ç., yardımcısı Ö. Ö. ile belediye çalışanları M. A., K. K., E. T., K. C., D. Ş. ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri T. B. ile Z. B. sabaha karşı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin evlerinde ve işyerlerinde arama yaptığı şüpheliler “İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet” suçlamasıyla sorguya alındı.

Firma sahipleri T. B. ile Z. B. geçtiğimiz Nisan ayında yazar Ergün Poyraz’a yapılan saldırı sonrası gözaltına alınmış, bir süre tutuklu kalmıştı.

KUŞADASI BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen ihale incelemesi kapsamında gözaltına alınan personellerle ilgili bir açıklama yaptı.

Gözaltı işleminin yasal sürecin devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Belediyemize yönelik bir operasyon söz konusu değildir” denildi.

Açıklamada; “Belediyemiz tarafından yapılan bir ihale ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme neticesinde, soruşturmanın selameti açısından, Mülkiye Müfettişlerince ve Belediye yönetimimiz tarafından açığa alınan personellerimiz bugün sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere evlerinden gözaltına alınmıştır. Bazı yayın organlarında iddia edilenin aksine belediyemize yönelik bir operasyon söz konusu değildir. Gözaltı işlemi başlatılan yasal sürecin devamı niteliğindedir” denildi.

“GÖZ YUMMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacakları da belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak kamunun zarara uğratılmasına neden olacak herhangi bir ihmale ya da girişime dün olduğu gibi bugün de izin vermemiz ya da göz yummamız söz konusu dahi olamaz.

*İhmali bulunan her kim olursa olsun gerekenin yapılabilmesi için bizler de üzerimize düşeni yerine getirmeye ve şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği konu ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

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