Kuşadası’nda İran protestosu: Dansla ağıt yakıp, saçlarını kesti

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini’nin ardından ülkenin birçok yerinde kadın ölümleriyle sonuçlanan olaylar, Kuşadası’nda yaşayan bir grup İranlı ve Türk tarafından protesto edildi. Burçin Orhon dansıyla ağıt yaktı, İranlı bir kadın önce saçlarını kesti, sonra kazıttı.

Latif SANSÜR

İran’da saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Masha Amini’nin ölümü, Kuşadası’nda akşam saatlerinde düzenlenen etkinlikle protesto edildi.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda toplanan İranlı ve Kuşadası Kadın Platformu üyesi kalabalık kadın grubu Mahsa Amini’nin fotoğraflarını ve çeşitli pankartlar taşıdı, sloganlarla İran yönetimini protesto etti.

SAÇLARINI KAZITTI

Yapılan konuşmalarda erkek egemen yönetimlerin kadınlara bakışı, getirdiği kısıtlamalar ve yasaklar eleştirildi. Konuşmaların ardından sanatçı Burçin Orhon, “Masha’ya ağıt” ismini verdiği bir dans gösterisi yaptı.

Kuşadası’nda yaşayan İranlı bir kadın ise önce saçlarını makasla kesti. Ardından “Erkekler saçlarını kazıtıyorsa, kadınlar da kazıtır. Kadın erkek eşittir” diyerek saçlarını makine ile tıraş etti. Oldukça duygulu anların yaşanırken, bir çok kadın gözyaşlarını tutamadı.

İlginizi Çekebilir Dünyada İran protestoları İlginizi Çekebilir Melek Mosso İranlı kadınlar için sahnede saçını kesti