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20 Nisan 2023
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Kuşadası’nda Kılıçdaroğlu pankartları tahrip edildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Seçim atmosferini germeye çalışanlar bu kez Kuşadası’nda ortaya çıktı. CHP Kuşadası İlçe Örgütü üyelerinin Yeniköy Mahallesine astığı, üzerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının olduğu pankartlar kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Kesici aletle parçalanan pankartlara yönelik saldırıların iki gün boyunca sürdüğünü belirten CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Yeniköy Mahallemize astığımız Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ait pankartlar iki gündür faili meçhul kişi veya kişiler tarafından tahrip edilmektedir.

Bütün saldırılara rağmen demokratik mücadelemize devam edeceğiz. Çatışma ve kutuplaştırma siyasetine milletimiz en güzel cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta verdecektir. Emniyet güçlerinin sorumluları derhal tespit edip yasal gereği yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

‘YARINLAR MİLLETİN OLACAK’

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi de olaya tepki göstererek şu ifadelerle kullandı: “İftiralar, yalanlar ve kaostan beslenmek isteyenler Kuşadası’nda pankartlarımızı yırtmışlar. Ne yaparsınız yapın sevgi ve dostluk çizgisinde uzaklaşan değil kucaklaşan bir Türkiye inşa edeceğiz. Pankartı yırtan kardeşim, #SanaSöz; senin geleceğin içinde mücadeleye etmeye devam edeceğiz. Yarınlar milletin olacak”

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