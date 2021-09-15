Kuşadası’nın karşısına “Avrupa’nın en büyük toplama kampı” açılıyor

Avrupa’nın en büyük göçmen kampının Aydın’ın Kuşadası ilçesine sadece 4 mil uzaklıktaki Sisam Adası’nda açılacağı belirtildi. Cumartesi günü açılışı yapılacak göçmen kampı öncesinde Syriza Partisi ve Sisam adasında yaşayanlar kampa büyük tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

Yunanistan’daki Syriza Partisi üç gün sonra Sisam Adası’nda açılacak 5 bin kişinin üzerinde kapasiteli göçmen kampı nedeniyle yaptığı açıklamada “Avrupa’nın en büyük hapishanesi ve toplama kampını açacaklar cennet Sisam Adası’nı cehenneme çeviriyorlar” denildi.



Yunanistan’ın Sisam (Samos) Adası’nda üç gün sonra açılışı yapılacak olan 5 bin kişinin üzerindeki göçmen kampı nedeniyle Syriza Partisi’nin yaptığı yazılı açıklama Yunanistan medyasında geniş yer aldı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK HAPİSHANESİ VE TOPLAMA KAMPI

Syriza Partisinden yapılan yazılı açıklamada “Bu cumartesi günü 5 bin kişiden fazla kapasiteli Avrupa’nın en büyük hapishanesi ve en büyük toplama kampı açılıyor. Yunanistan hükümeti Avrupa’yı yerinden edilmişlerin erişemeyeceği bir kaleye dönüştürme planını aşırı bir hevesle uyguluyor. Türkiye’ye ulaşmayı, Türkiye’den ayrılmayı, Ege’de boğulmamayı, tehcirden kurtulmayı başaranlar, beş Ege adasında süresiz hapis cezasına çarptırılacak. Beş büyük üstyapı boyutunun inşası için, doğrudan atama ile doğrudan 308 milyon Euro tahsis edildi” denildi.

OKUL VE EĞİTİMDEN ÖNCE GÖÇMEN KAMPI YAPMAYI TERCİH ETTİLER

Partiden yapılan açıklamada ayrıca “Sisam depreminden sonra adada bulunan üç tarihi okulun tamiratı yapılamazken okullar için para bulunamazken ayrılan paraların harcandığı yerler doğru değil. Adanın en önemli eğitimsel, entelektüel, kültürel ve gelişimsel kazanımı olan Karlovasi’deki Ege Üniversitesi, depremden sonra kapatılmak zorunda kaldı. Hükümet okul ve üniversitelerden önce toplama kamplarını yapmayı tercih etti. Bilgi, eğitim öğretim yerine yüksek duvarlar dikenli tellerle çevri çitler ve konteynırlara yatırım yapıldı. Bu nedenle tüm bunlara sessiz kalanlarda suça ortak olmaktadır. Sisam’da yaşayan herkesin buna karşı sesini yükseltmesi ve protesto etmesi gerekmektedir. Tanrı cennet gibi bir Sisam adasını yaratıp bize sunarken, biz orayı cehenneme çevirmenin planlarını yapıyoruz” denildi.

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