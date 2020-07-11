Kuşadasının o eski halinden eser yok!

OTELLER, RESTORANLAR VE KAFELERİN GÖZ KAMAŞTIRICI IŞIKLARI SÖNDÜ

Aydın’ın turistik ilçesi, Türk turizminin ‘Amiral Gemisi’ Kuşadası, tüm turistik bölgeler gibi Covid-19’un olumsuz etkilerini yaşıyor. Dünyanın birçok ülkesi ve yurt- içinden deniz kum güneş üçlüsü, eğlenmek, çevredeki tarihi mekanları gezmek için gelip otelleri dolduranlar ile kruvaziyer gemilerinden inen binlerce turistin sokaklarını arşınladığı Kuşadası, o cıvıl cıvıl günlerini özlüyor.

BİR AVUÇ TURİST VAR

Yerleşik 120 bin olan nüfusu, yaz aylarında 400-500 bine, bayram ve tatillerde 1 milyona çıkan kentin sokaklarında yabancı turistler gezmiyor, eğlenceler cadde ve sokaklara taşmıyor. Geçen yıllar ile bugünler karşılaştırıldığında, akıllara ‘O eski halinden eser yok şimdi’ dizeleri geliyor. İlçede Sırbistan, Hırvatistan gibi ülkelerden gelen bir avuç turist dışında yabancı yok. Açık oteller Türk tatilcilere kaldı. Ancak pandemiyle birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, turizmciler yerli tatilcilerde umduğunu bulamadı.

EŞSİZ PLAJLAR SESSİZ

Kuşadası’nı tatil için tercih edenler ise turistik mekanların, otellerin, plajların sessiz ortamında keyif yaşıyor. Tarihin babası olarak bilinen filozof Heredot, “Dünyanın en güzel gökyüzü altındaki en güzel yeryüzü” sözleriyle anlattığı Ege bölgesinin incisi Kuşadası’nın eşsiz plajlarında Covid-19’un etkileri görülüyor.

Geçen yıllarda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın her yerinden gelen turistlerin doldurduğu dünyaca ünlü plajlar, Kadınlardenizi, Long Beach, Silver Beach, Sevgi plajı ve beachler şimdilerde pandeminin stresinden kurtulmaya çalışan Türk turistleri ağırlıyor. Sahillerde yazlığı olanlar, günübirlik İzmir, Manisa, Denizli gibi il ve ilçelerinden gelenler de deniz güneş kum üçlüsünün ve Kuşadası’nın tadını çıkarıyor.

Kuşadası’nın turistik ürünler satılan Barbaros bulvarı, Sağlık, Kahramanlar caddeleri, Tarihi Kaleiçi bölgesindeki esnafların büyük bölümü de pandemi mağduru oldu. Turistik işyerleri yabancı turistler gelmeyince kepenklerini açmamayı tercih etti. Geçtiğimiz yıllarda turistlerin gruplar halinde gezdiği sokaklar, zengin turistlerin ağırlandığı kuyumcu, halıcı, dericiler sessizliğe büründü.

Kruvaziyer turizminde Türkiye’nin en çok gemi ağırlayan Kuşadası Limanı’na 2020’de 300’ün üzerinde kruvaziyer gemisiyle 350 bin turistin gelmesi bekleniyordu. Her biri 600 ile 3 bin 500 arasında turist taşıyan gemilerin limanda oluşturduğu görsel şölen de Covid-19 engeline takıldı. Ülkemizde ilk pandemi vakasının tespit edildiği 10 Mart’tan bu yana Kuşadası Limanı’na gemiler yanaşmadı.