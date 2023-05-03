Kuşoğlu: Kargaşa hazırlığı var diye herkes hazırlık içinde

Seçimlere sayılı günler kala özellikle sosyal medya üzerinden ‘’İç karışıklık çıkacak” yönünde bir algı yaratılıyor. CHP kaynakları ise MİT ve Emniyet gibi “güvenlik bürokrasisinin böyle bir girişime izin vermeyeceği” görüşünde bulunuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Kargaşa ihtimali var diye herkes bu hazırlık içinde. Devlet güçleri bunun karşısında olacak. Böyle bir densizliği asla desteklemeyecekler” dedi ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

İKTİDARLARIN KANSIZ DEĞİŞMESİ GEREK

– Birçok şey yapabilirler ama bu millet demokrasiyi hazmetmiştir. Bu kadar gergin olmalarının arkasında kaybetmenin ötesinde kendilerinin uçlanacağını ve ceza alacaklarını görmeleri yatıyor. Yanlış işler yapanlara, haksızlık yapanlara halk prim vermeyecek. Demokrasilerin en önemli özelliği iktidarların kansız değişmesidir.

– Bunu hazmedememiş bir iktidar ve taraftarı varsa bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Devlet güçleri, askeri bürokrasi ve istihbarat bürokrasisi bunun karşısında olacak. Seçim güvenliği ve asayiş konularında güvenlik kuvvetlerimizin kanunlara uygun davranacaklarına ve görevlerini layıkıyla yapacaklarına olan inancımız tamdır. Seçimin ilk turda bitmesini diliyoruz. İkinci tura kalırsa sıkıntılar söz konusu olacak. Gerginlik artar ayrıca ekonomi bu duruma diremez.