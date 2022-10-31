‘Küspeye 12, kepeğe 7 milyar dolar veriyoruz’

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde yapılan ithalatı eleştirdi. Sarıbal, “Küspeye tam 12 milyar dolar veriyoruz. Yine kepeğe 7 milyar dolar veriyoruz. Bugün yaşadığımız krizin adı ne Covid 19’dur, ne de Ukrayna-Rusya savaşıdır. Tek sebebi var AKP saray iktidarıdır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Sarıbal Türkiye’nin tarım ürünlerinde net ithalatçı olduğunu vurguladı. Sarıbal şöyle konuştu:

“ŞU ANDA BÜYÜK BİR ORMAN KIYIMI VAR”

“Tasarruftan bahsettiniz ormanlarla ilgili, içindesiniz farkındasınız… 7 milyar ağaç dikmekle orman olmuyor. Şu anda Türkiye’de büyük bir orman kıyımı var ve sadece ormanlardan gelir elde etmek amacıyla yapıldı.

Tarım ve hayvancılıkta 42 milyar dolar net ithalatçıyız… 153 milyon ton yem ham maddesi 69 milyar dolar. Gübre 80 milyon ton 25 milyar dolar. İnanılmaz derecede ithalata boğulmuş bir ülkeyiz… Küspeye tam 12 milyar dolar veriyoruz, 12 milyon ton ithalatımız var içler acısı durum. Yine kepek 7 milyar dolar veriyoruz. Yaklaşık 35 milyon ton. Başka şey destekleme veriyorsunuz önemli. Bugün yaşadığımız krizin adı ne Covid 19’dur ne de Ukrayna-Rusya savaşıdır. Tek sebebi var AKP ve saray iktidarıdır.

“BÜTÜN MESELE ENFLASYON SONUÇ FAİZ SEBEP ANLAYIŞINDAN ÜLKE PARASINI YERLE BİR ETMEK”

1,2 liradan aldığınız TL dolar paritesini 18 buçuk TL’ye çıkarmışsanız ve bunun karşısında paranın değeri 14 kat düşmüşse sizin ne Covid-19’u bahane gösterme hakkınız var ne de Ukrayna – Rusya savaşını göstermeye hakkınız var. Bütün mesele enflasyon sonuç faiz sebep anlayışından ülke parasını yerle bir etmek.” (ANKA)

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