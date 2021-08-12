Kütahya’da aileler arasında silahlı kavga: Baba öldü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, aralarında husemet bulunan iki alile arasında çıkan silahlı kavgada, M.S.(61) ve oğlu T.S.’nin (38) silahla vurduğu Orhan Girgin (40) hayatını kaybetti, oğulları M.G. (17) ve A.G. (16) ağır yaralandı.

Olay, Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. ve T.S. isimli baba oğul, aralarında tarla meselesi nedeniyle husumet bulunan Orhan Girgin ve oğulları M.G. ile A.G.’ye tarladan döndükleri sırada silahlı saldırıda bulundu.

Saldırı sonucu göğsünden yaralanan Orhan Girgin olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları M.G. ve A.G. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDILAR

Şüpheliler M.S. ve T.S., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Orhan Girgin’in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Komando Timi de bölgeye sevk edildi. (DHA)

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