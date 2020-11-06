Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) – Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Pazarlar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Sofular köyünde, pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.
Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla ek tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sofular köyüne giriş çıkışın 15 gün süreyle kapatılmasına, ilçe merkezine ve çevre köylere taşımalı eğitime giden öğrencilerin eğitimine 15 gün ara verilmesine, Sofular İlkokulunun eğitim-öğretimine ara verilmesine, kahvehanelerin faaliyetlerinin durdurulmasına, köyde faaliyet gösteren tekstil atölyesinin karantina süresince kapatılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."
Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı kaydedildi.