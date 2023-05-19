Kütahya’da broşür dağıtan CHP’li kadınlara saldırı

Kütahya’da, 28 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu çalışması yapan CHP Kadın Kolları üyesi kadınlar saldırıya uğradı.

ÖNCE SÖZLÜ ARDINDAN FİİLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Kütahya Merkez Fatih Mahallesi’ndeki kapalı pazaryerinde meydana gelen olayda, CHP Kadın Kolları üyesi kadınlar, pazaryerinde partilerinin tanıtımı için broşür dağıttığı sırada bir grubun sözlü saldırısı ile karşılaştı.

Sözlü başlayan tartışma fiili tartışmaya dönüştü. Aralarında 70 yaşında kadınların da bulunduğu kadınlara saldıran grup, iki kadını yaraladı.

Saldırganlar ayrıca kadınların ellerindeki broşürleri yırtarak etrafa saçtı. Hastanede tedavi gören kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRIYI KINAMAK İSTEYEN PARTİLİLERE DE SALDIRMAK İSTEDİLER

Yaşanan olayın ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililer olayı kınamak için pazaryerinde basın açıklaması yapmak istedi.

Basın açıklaması sırsında aralarında pazarcı esnafının da bulunduğu bir grup tarafından yuhalandılar.

Grup ile CHP’liler arasında yeniden sözlü tartışmalar ve gergin anlar yaşandı, o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Emniyet güçleri tarafları ayırdı.

Çoğunluğu pazar esnafından oluşan kalabalığın çok ciddi linç girişimine maruz kaldıklarını ve yapılan saldırıları kınadığını belirten CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, şöyle konuştu:

*Bu saldırılar, demokrasiye, anayasal düzene, insanlığa karşı yapılan saldırılardır. Kadınlara kalkan eller insanlığa kalkmıştır.

*Çok daha ağır sonuçları olabilecek bu saldırıları kınıyor, lanetliyoruz. Bizi terörle ilişkilendirerek hedef gösterenler, provokasyon yapanlar bu olayın failleridir.

*Habur’da seyyar mahkeme kurarak teröristleri aklayanları, ülkeye sokanları, biliyoruz. Bu çirkin saldırılardan medet umanlar elbette kaybedecekler.

*Bizi yıldıramazlar. Biz demokrasi demeye, insanlık, hak, hukuk, adalet demeye devam edeceğiz.

*Arkadaşlarımız burada seçim çalışması yaparken standımız saldırıya uğradı. İçlerinde 70 yaşında olan kadınlarımızın da bulunduğu partililerimiz burada darp edildi.

*Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nde demokrasiyi getirmek için çalışıyoruz, seçim için çalışıyoruz. Böyle bir saldırıyı kabul etmiyoruz.

*Bu şekilde saldırı bir terördür, bu siyasi bir terördür. İnsanlık dışı bir davranıştır. Bu şekilde bizleri durduramazsınız. Türk halkının demokrasi isteğini durduramazsınız.

“BU ZİHNİYET İLE TÜRKİYE YÖNETİLEMEZ”

Yapılan saldırıyı kınadıklarını ve saldırganlar hakkında şikayette bulunduklarını ifade eden CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Partimizin kadın kolları üyesi kadınlar, pazaryerinde partimizin broşürlerini dağıtırken saldırıya uğradı.

*Kendileri terör sevici oldukları için broşür dağıtan kadın üyelerimize fiili olarak saldırıda bulundular.

*Burası özgür, demokrat bir ülke olsun diye uğraşıyoruz. Baharlar gelsin diye uğraşıyoruz. Ama maalesef diğer zihniyet her şeyi terörize etmeye, korku salmaya, bahar ikliminin gelmesine engel olmaya çalışıyor.

*Bu zihniyet ile Türkiye yönetilemez. Bu zihniyetin mensupları hepsi değil ama bir kısmı bu şekilde.

*Bu zihniyetin artık sonu gelmiştir. Özgür, demokrat bir Türkiye istiyoruz. Ama siz kadınları dövüyorsunuz, kadın cinayeti işliyorsunuz. Bu insanları kınıyorum, lanet olsun.