Kütahya’daki orman yangını sürüyor

Kütahya’da dün akşam başlayan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Alevler 200 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

Kütahya’nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün akşam saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını sürüyor. Alevlere iki gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su taşıma aracı 15 itfaiye, altı dozer ve 650 personel ile müdahale ediliyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yangın ihbarının ardından 12 dakikada müdahale edilmeye başlandığını ve şu anda 200 hektar alanda etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Akşam saat 18.08 gibi henüz tam nedeni belli olmayan bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. Ekiplerimiz ilk ihbar geldiğinden 12 dakika sonra yangına müdahale etmeye başladılar. Beş uçak ve 38 arazöz bölgeye sevk edildi. Helikopterlerle birlikte yangının genişleme alanına bir müdahale ile Küreci köyüne yaklaşması engellendi.

– Rüzgarın da hafif yön değiştirmesinden Küreci köyünden uzak bölgede etkili oldu. Yangın 200 hektarlık alanda etkisini gösteriyor. Köyden uzak olan bölümde tam kontrol altına alınmış değil.

YAYLA EVLERİ BOŞALTILDI

45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yaylada ahırlardaki hayvanlar da vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

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