Kütleler bölgeyi sardı: Kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıların ardından yurdun batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerinden itibaren İstanbul’da yer yer kuvvetli olarak kendini gösteren sağanak yağış Marmara Bölgesi’nin tamamında birkaç gün boyunca devam edecek.

YAĞIŞ YÜKLÜ KÜTLELER BÖLGEYİ SARIYOR

Tahminlere göre sağanak yağıştan en çok Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin kuzey kısımları etkilenecek. Meteoroloji’nin radarında İstanbul ve çevresini saran kütleler sabah saatlerinde dikkat çekti.

BİRÇOK ŞEHİRDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.