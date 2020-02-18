Kütüphanede cinsel ilişkiye girdiler! Videosunu internete yükleyince…

İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan habere göre; genç bir kadın Santa Monica sokaklarında teşhircilik yapıyor, ardından da Ocean Park Branch Halk Kütüphanesi’ne gidip bir erkekle cinsel ilişkiye giriyor.

10 dakikalık video, dünyanın en çok takip edilen yetişkin içerikli sitelerinden birine yüklendi. Bölge halkı skandal niteliğindeki görüntülere öfke kustu. CBS2 kanalına konuşan Janet McLaughlin adlı bir kadın, “Allah muhafaza, kütüphanede bir çocuk yürüyordu. En büyük kaygım bu. Çocuklar böyle şeylere maruz bırakılmamalı. Porno yapmak istiyorsanız otel tutun” dedi.

YETKİLİLER FARKINDA AMA…

Endişeli ailelerin görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından videodan haberdar olduğunu söyleyen McLaughlin, kent yetkililerinin durumun farkında olduğunu fakat hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

Janet McLaughlin, yetkililerin kendilerine olaya bizzat şahit olmadıkları takdirde yapacak bir şeyleri olmadığını söylediğini aktardı. ABD’li ebeveyn, çocukların bu şekilde zarar görmesini önlemek için yasaların bulunması gerektiğini savundu.

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