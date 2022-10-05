Kütüphaneye girmek için ‘çanta’ sırası

Yazan:
Alaturka Online
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Şanlıurfa’da sınavlara hazırlanan öğrenciler, sınırlı kapasitedeki İl Halk Kütüphanesi’ne girebilmek için sabah erken saatlerde gelerek çantalarını bina önüne koyup, sıra oluşturuyor.

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Kütüphaneye girmek için ‘çanta’ sırası

Şanlıurfa’da Cengiz Topel Mahallesi’nde bulunan İl Halk Kütüphanesi’nde ders çalışabilmek için yer bulmak isteyen öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren bina önüne geliyor.

Sınırlı kapasitede olan salona girebilmek için öğrenciler sırt çantalarını yere bırakarak sıra oluşturuyor. Kapıların açılmasıyla birlikte öğrenciler, çantalarını alarak içeriye giriyor. (DHA)

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