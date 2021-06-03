İSTANBUL (AA) – "Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi" (TurkuazLab) kapsamında hayata geçirilen "Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı" tanıtıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Marshall Fonu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı desteğiyle yürütülen TurkuazLab kapsamında "Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı" hayata geçirildi.

TurkuazLab, kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmak ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hakim olduğu bir ekosisteme katkı sağlamak amaçlarıyla sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partiler başta olmak üzere kamuoyunun kutuplaşmayı azaltmak için faydalanabileceği stratejiler ve araçlar geliştiriyor.

– "Kendi söylem ve tutumlarımızın kutuplaştırıcı olup olmadığını sorgulatması bile bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve TurkuazLab Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Emre Erdoğan, gelecek dönemde çevrim içi eğitim aracının farklı illerde sivil toplum ve yerel yönetimlerin katılacağı çalıştaylarla yaygınlaştırılırken ortak sorunların kutuplaşmayı aşarak nasıl konuşulabileceği üzerinde durulacağını belirtti.

Kutuplaşmanın tüm dünyayı etkileyen bir sorun olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu eğitimle başka ülkeler için de Türkiye’den olumlu bir model geliştirmeye çalışıldığını aktardı.

Proje ana yürütücüsü Marshall Fonu Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, kutuplaşmanın çoğulcu siyaset ve demokrasiye verdiği zararlar ile etkili olduğu ülkelerde bu ülkeleri ve toplumları iç ve dış dezenformasyon kampanyalarına karşı savunmasız bırakmasına işaret ederek, toplumda tüm kesimlerin yani her bir vatandaşın kutuplaşmayla mücadele için sorumlu olduğunu belirtti.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı’nın içeriğine değinerek, ders videolarının yanı sıra uzmanlarla röportajlar, okuma önerileri ve kısa testler içeren eğitimin oyunlarla zenginleştirildiğini bildirdi.

Semerci, "http://turkuazlabsaha.org/"da yer alan çevrim içi eğitimin katılımcıları kutuplaşma hakkında bilgilendirmenin ötesinde, Fanus Oyunu ve Tahmin Oyunu aracılığıyla kullanıcıların kendileri ve toplumdaki diğerleri hakkında farkındalıklarını arttırmak ve kutuplaştırıcı söylem, tutum ve davranışlardan uzaklaştırmak için bir başlangıç imkanı sağladığını ifade etti.

Semerci, "Çevrim içi eğitim aracının kendi söylem ve tutumlarımızın kutuplaştırıcı olup olmadığını sorgulatması bile bir adım. Her zaman vurguladığımız gibi beraber yaşamanın kuralları için toplumda her bir bireyin ortak haklara sahip olması gerekliliği ve bunun gerçekleşmediği durumlara beraberce gösterilen tepkiyle bu ortak kuralları saygı çerçevesinde kurgulayarak başarabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Emeritus Prof. Dr. Nazan Aksoy, edebi eserlerde de bilinçli şekilde öteki yaratıldığını belirterek, edebiyatın kutuplaşma bağlamında fonksiyonunun hem olumlu hem olumsuz olabileceğini bildirdi.

Siyasal ve Sosyal İletişim Uzmanı Şeyda Taluk, "Kutuplaşmayı iletişimle çözmek için insanın zihin devrimine yol açan, insana yatırımı içeren iletişim aktivitelerinin uygulamaya konulması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Itır Erhart, akademi ve sivil toplumdaki deneyimlerine referansla kutuplaşmayı azaltmak için temasın rolüne değindi.

İş birliği, saygı ve güven yaratması sebebiyle ortak bir amaç belirlemenin kutuplaşma ile mücadele bağlamında önemini vurgulayan Erhart, iyi örneklerin paylaşılarak çoğaltılmasının da olumlu etkilerini anlattı.

Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı'na, "http://turkuazlabsaha.org/" web adresinden herkes erişebiliyor. TurkuazLab hakkında daha fazla bilgi için "https://www.turkuazlab.org/" web adresi de ziyaret edilebiliyor.