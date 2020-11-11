Kuveyt Türk'ten üçüncü çeyrekte 1 milyar lira net kar

İSTANBUL (AA) – Kuveyt Türk, net karını yılın üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine yüzde 33,3 artırarak 1 milyar liraya yükseltti.

Kuveyt Türk, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artışla 1 milyar lira net kar eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini sürdürdü. Toplanan fon büyüklüğünü 2019 sonuna göre yüzde 39,6 artışla 119,3 milyar liraya çıkaran banka, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 36,3 artışla 78,9 milyar liraya ulaştırdı. Öz varlıklarını 7,5 milyar lira, aktif büyüklüğünü ise 153 milyar liraya yükselten Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sırada, bankacılık sektöründe ise 10'uncu sırada yer aldı.

– "Reel ekonomiye desteğimiz artarak devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, salgınla mücadelenin ilk döneminden itibaren reel ekonomiye destek kapsamında hızla harekete geçen finans kuruluşlarından biri olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Normalleşme süreciyle birlikte salgına yönelik tedbirlerden taviz vermeden sahip olduğumuz hızlı ve çözüm odaklı teknolojik altyapımız sayesinde müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Salgın başladıktan sonra fiziki şube trafiği azalmış, dijital kanallara ilgi artmıştı. Dijital kanallarımıza yönelik ilginin giderek artmasının bir neticesi olarak toplam işlem sayımız salgın öncesi seviyelere ulaştı. Bu durum, vaktiyle teknoloji alanında yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. İlerleyen süreçte de yüksek aktif kalitemiz, sağlam teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynağımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yeni hizmete sundukları Dijital Kaşif ürünleri hakkında bilgi veren Uyan, "Çocukları bilinçli tüketime, ebeveynleri de çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet etmek amacıyla hazırladığımız Dijital Kaşif ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Çocuklara özel tasarladığımız Dijital Kaşif ürünleri yoğun ilgi görüyor. Dijital Kaşif Katılma Hesabı, Dijital Kaşif Kart ve Dijital Kaşif Mobil Uygulama'dan oluşan yeni ürünler sayesinde çocuklar artık hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için birikim yapabiliyor hem de finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirebiliyor. Yeni ürünlerimize yönelik güzel geri bildirimler alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

– "İnsan kaynakları alanındaki çalışmalarımızla pek çok ödüle layık görüldük"

Ufuk Uyan, insan kaynakları alanında "önce insan-önce çalışan" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan kaynakları uygulamalarımız 2020'de birçok ödüle layık görüldü. Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020 listesine Türkiye'den giren ilk finans kuruluşu olduk. Aynı zamanda Avrupa'da faizsiz finans alanında listeye adını yazdıran ilk finans kuruluşu olma başarısını gösterdik. Dünyanın prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri 2020'de ise yan haklar uygulamamız Sepetim gümüş, iç iletişim ağımız İyi ki ise bronz ödül aldı. Öğrenmenin değere dönüştüğü Kuveyt Türk Bankacılık Okulumuz da, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards'ta dördü altın olmak üzere 10 ödüle birden layık görüldü."

Yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak için hayata geçirdikleri Lonca Girişimcilik Merkezi'nin çalışmalarını salgınla mücadele döneminde de devam ettirdiklerini bildiren Uyan, Lonca'nın beşinci dönem mezuniyet programını koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

Uyan, "Altıncı dönem çalışmalarımıza hızla başladık. Başvuru sürecimiz devam ediyor. Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride yapılabilen başvurular, 4 Aralık'a kadar www.loncagirisim.com adresinden kabul edilecek." ifadelerini kullandı.