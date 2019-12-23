Kuvvetli lodos ne zaman bitecek? Lodos baş ağrılarını tetikledi…

Türkiye birkaç gündür kuvvetli lodosun etkisi altında. Türkiye’de özellikle aralık ayında etkili olan lodos, beraberinde taşıdığı mineraller ve toz sebebiyle insanlar üzerinde baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, göz kanlanması gibi bir dizi etkiye yol açıyor. Son günlerde etkili olan lodosla birlikte her sene olduğu gibi baş ağrısı sebebiyle hastanelere başvuranların sayısı arttı.

KUVVETLİ LODOS YARIN DA SÜRECEK

Akdeniz’in batısını Ege’yi ve Marmara’yı etkileyen lodosun hızı yer yer 100 kilometreye çıkıyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre lodosun yarın da etkili olması bekleniyor. Yarın akşam saatlerinden sonra rüzgarın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

LODOSUN ARDINDAN SOĞUK HAVA GELİYOR

Yurdun önemli bir kısmını etkisi altına alan lodosun ardından hava sıcaklıkları düşecek ve Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

LODOSTAN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

– Lodoslu havalarda bere veya şapka gibi başınızı koruyacak bir şeyle örtün.

– Rüzgarda durmamaya çalışın.

– Banyodan sonra hemen sokağa çıkmayın ve saçınızı iyice kurutun.

– Klimalı ortamlardan kaçının.

– Eğer imkanınız varsa lodos olan günlerde dışarıya çıkmayın.

– Pencere veya kapıyı bile açtığınızda dahi taşınan mineral ve tozlardan etkilenebileceğinizi unutmayın