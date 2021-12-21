İstanbul’da, dar gelirli vatandaşlar, ucuz ekmek alabilmek için gün ağarmadan Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruğa giriyor. Alacakaranlıkta büfenin önünde ekmek sırasının gelmesini bekleyen bir vatandaş, "Hiçbir şey düzelmeyecek. Ülkeyi bu duruma düşüren insanlardan kurtarmalarını bekleyemem" dedi! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Halkekmek #Haber #sokakröportajları
Anasayfa Alaturka Online Kuyruklara isyan ettiler ! “Ülkeyi bu duruma düşüren insanlardan kurtarmalarını bekleyemem!”