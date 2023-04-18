Kuyruklardan ve zamlardan memnunsanız vazgeçmeyin

Vatandaşlar hayat pahalılığının altında ezilirken AKP’den manavda geçen bir reklam filmi geldi. Film AKP’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Reklam filminde; genç bir çift, mahalledeki manava geliyor. Hiçbir üründe fiyat etiketi görülmüyor. Kadın müşteri, “Şundan 3 kilo alabilir miyim?” diye soruyor.

Manav kese kağıdına portakalları koyarken, ekonomi güllük gülistanlıkmış gibi AKP’nin seçim müziği çalıyor. Manavla sohbet eden erkek müşteri, “Yine mi AK Parti mi be abi” diye soruyor. Manavın onaylaması üzerine müşteri, “Vazgeçmiyorsunuz yani” karşılığını verince, manav, oynayan çocukları göstererek, “İnsan geleceğinden vazgeçer mi?” diyerek sözlerini sürdürüyor.

EN AZ 75 LİRA

Ülke şartlarında bir kişi kendi mahallesindeki manavdan 3 kilo portakal almak istese türüne göre en az 75 ile 104.85 lira arasındaki bir rakamı gözden çıkarmak zorunda. Tezgahta gözüken domates, patlıcan, limon, marul, salatalık, patates, soğan, sarımsak, portakal, mandalina, biber, elma ve muzdan birer kilo almak istese 402.65 lira ödemek zorunda.

İstanbul Şişli’de benzeri bir mahalle manavında fiyat incelemesi yaptık. AKP’nin reklamında yer alan ürünlerin güncel fiyatları şöyle: Domates 19, patlıcan 29.95, limon 19.95, marul 15, salatalık 33.95, patates 19.95, soğan 29.95, sarımsak 10, Finike portakal 34.95, Mersin portakal 25, mandalina 40, kapya biber 49.95, dolma biber 44.95, yeşil elma 40, kırmızı elma 35-25, ithal muz 60, yerli muz 35 lira.

Ne yaparsa yapsın vazgeçme anlayışı!

Halk, uzun zamandır manavdan ve pazardan kiloyla sebze ve meyve alamıyor. Ürünleri tek tek almaya başladıkları bu pahalılıktan ve ekonomik krizden de iktidarı sorumlu tutuyor.

AKP’nin manava filmine tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şunları söyledi: “Adını hatırlayamadığım bir film izlemiştim. Adam sevdiği kadını öldürmekle kalmayıp fırında pişirip yiyordu. Mahkemede hakim ‘Neden yaptın?’ diye sorunca ‘Çok seviyordum o nedenle’ diyordu. AKP’nin reklam filmi aslında ülkemizde yaşanan tam da benzer durumların yaşanmasının altında yatan zihniyeti göstermesi açısından manidar. ‘Ne yaparsa yapsın sevdiğinden vazgeçme’ anlayışı ve dayatması kadın cinayetlerinin ve toplumsal travmaların ana sebebidir. Buraya kadar düşmüşler demiyorum zaten buradaydılar.”