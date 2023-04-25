Kuyumcunun duvarını delip, 23 kilo altın çaldılar

Tarihi Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan Gürbüz Payveren, dün sabah dükkanına gidip, elektrikli kepengi açmayınca usta çağırdı. Usta kepengi açtı, ancak elektrik olmadığını fark etti.

Dükkana giren Payveren, elektriğin içeriden kesilip, iş yerinin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. İncelemede; dükkan duvarının delindiği, 23 kilo altının çalındığı ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘MATKAP VE KESİCİ ALET KULLANMIŞLAR’

30 yıldır Taşmağazalar’da esnaflık yaptığını belirten Gürbüz Payveren, “Dükkanın kepengini açmaya çalıştım, açılmadı. Kepenk ustasını çağırdım. Elektriğin olmadığını söyledi. Bayram tatilini fırsat bilmişler. Elektriklerimizi kesmişler, kesince de kameralarımız, alarm sistemimiz devre dışı kalmış. Buraya yan taraftaki komşunun dükkanının arkasından duvarı delerek gelmiş, girmişler. Matkap ve kesici alet kullanmışlar.

Kamera kayıt cihazını almış, diğer kameraları kırmış, her şeyimi almış gitmişler. Yaklaşık 23 kilo civarında altınımızı çaldılar. Öncelikle çarşımızın trafiğe açılmasını istiyoruz. Çarşımıza bizim yaptırdığımız karakol var. Karakol yaptırdık, emniyete hediye ettik. Emniyet de tuttu, karakolu kapattı. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda MOBESE kamerası yok. MOBESE koyulmuş olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı” dedi. (DHA)