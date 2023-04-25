58 F
Los Angeles
25 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemKuyumcunun duvarını delip, 23 kilo altın çaldılar

Kuyumcunun duvarını delip, 23 kilo altın çaldılar

Alaturka Online
Alaturka Online

Tarihi Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan Gürbüz Payveren, dün sabah dükkanına gidip, elektrikli kepengi açmayınca usta çağırdı. Usta kepengi açtı, ancak elektrik olmadığını fark etti.

Dükkana giren Payveren, elektriğin içeriden kesilip, iş yerinin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. İncelemede; dükkan duvarının delindiği, 23 kilo altının çalındığı ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘MATKAP VE KESİCİ ALET KULLANMIŞLAR’

30 yıldır Taşmağazalar’da esnaflık yaptığını belirten Gürbüz Payveren, “Dükkanın kepengini açmaya çalıştım, açılmadı. Kepenk ustasını çağırdım. Elektriğin olmadığını söyledi. Bayram tatilini fırsat bilmişler. Elektriklerimizi kesmişler, kesince de kameralarımız, alarm sistemimiz devre dışı kalmış. Buraya yan taraftaki komşunun dükkanının arkasından duvarı delerek gelmiş, girmişler. Matkap ve kesici alet kullanmışlar.

Kamera kayıt cihazını almış, diğer kameraları kırmış, her şeyimi almış gitmişler. Yaklaşık 23 kilo civarında altınımızı çaldılar. Öncelikle çarşımızın trafiğe açılmasını istiyoruz. Çarşımıza bizim yaptırdığımız karakol var. Karakol yaptırdık, emniyete hediye ettik. Emniyet de tuttu, karakolu kapattı. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda MOBESE kamerası yok. MOBESE koyulmuş olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı” dedi. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Süper Lig’de gol yağmuru
Sonraki haber
İlk duruşmada tahliye edilen tacizciden ‘pes’ dedirten savunma
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,483BeğenenlerBeğen
16,189TakipçilerTakip Et
3,515TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States